Avondklok tot 30 maart, versoepelingen liggen moeilijk in Catshuis

Beeld ANP

Maandag hakt het kabinet definitief de knoop door en volgt een persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Er liggen drie grote onderwerpen op tafel in het Catshuis waarover versoepelingen op de middellange termijn denkbaar kunnen worden. Het hoger onderwijs kan gedeeltelijk weer toegankelijk worden voor studenten. De buitenterrassen zouden rond het eerste weekend van april met Pasen weer open kunnen. En de detailhandel zou meer ruimte kunnen krijgen.

Maar voor alledrie de onderwerpen geldt dat de coronacijfers er beter uit moeten zien.

‘Rekkelijken en preciezen’

Er staan wel twee stromingen tegenover elkaar. De rekkelijken die ruimte zien en de preciezen die naar de cijfers wijzen en aan de rem hangen.

Ook vrijdag werd al vergaderd door de Ministeriële Commissie Covid-19 (MCC). De rekkelijken zien ruimte tot versoepeling omdat de cijfers iets beter zijn. Zij willen graag dat in hoger onderwijs de studenten voor enkele dagen per week weer terugkeren in de collegebanken en dat bijvoorbeeld de musea weer open kunnen.

De preciezen vinden de cijfers helemaal niet gunstig en grijpen de cijfers van vandaag 5378 nieuwe besmettingen- aan om de druk erop te houden. Bovendien mag de ziekenhuisbezetting stabiel zijn, maar die is ook hoog. Zij hopen dat er langzamerhand een gunstiger klimaat ontstaat door de oplopende vaccinatiegetallen.

Tegemoetkoming horeca geen optie

Een tegemoetkoming aan de horeca met het openen van terrassen lijkt voor Pasen helemaal geen optie. Een betrokkene zegt: “Kijk eens wat er gebeurt bij mooi weer. Dan kruipen ze dus op elkaar in het park en op een terras kunnen ze anderhalve meter houden.” Maar de weersomstandigheden zien er voorlopig niet goed uit.

Over de avondklok is geen echte discussie. Die loopt volgende week maandag af en wordt zoals minister Grapperhaus vrijdag na de MCC al zei, waarschijnlijk verlengd. Ook de heropening van sportscholen lijkt nog een brug te ver. Versoepelingen gaan mogelijkerwijs pas eind maart in.