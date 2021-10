Autorijden en tegelijk vergaderen: dat is toch niet zo’n goed idee

Beeld Getty Images

In een bedrijfsenquête van de verzekeraar komt naar voren dat 20 procent van de midden- en kleinbedrijven aangeeft dat personeel geregeld vanuit de auto inlogt bij een online vergadering. De verzekeraar schat in dat handsfree vergaderen om die reden een dominantere oorzaak van schades wordt.

Zeker nu het thuiswerkadvies is ingetrokken, veel mensen weer ­vaker werken op kantoor, en de wegen weer zo druk zijn als voor de coronapandemie, wijst de verzekeraar op de gevaren van een meeting bijwonen achter het stuur.

Want: handsfree vergaderen is echt iets anders dan handsfree bellen, meent de verzekeraar.

Afspraken maken

Hoewel er nog geen wetenschappelijk bewijs is of zoomen in de ­auto echt gevaarlijker is dan een-op-een met iemand bellen, waarschuwt de verzekeraar dat je bij een vergadering op veel meer stemmen en andere factoren moet letten dan tijdens een telefoongesprek met maar één ander persoon. De aandacht die naar de vergadering gaat, gaat niet naar de verkeerssituatie en kan ongelukken in de hand werken.

Zeven op de tien bedrijven hebben op dit moment niets geregeld over het veilig bijwonen van vergaderingen vanuit de auto, onderzocht Interpolis. De verzekeraar raadt werkgevers aan om duidelijke ­afspraken te maken over veilig online vergaderen. Ideeën zijn bijvoorbeeld om vaste online vergadertijden te introduceren of tijdens een vergadering niet te verwijzen naar iets waarvoor op het scherm gekeken moet worden.