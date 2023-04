Automobilist zonder geldig rijbewijs weggelopen na aanrijding met fietser

Beeld Joris van Gennip

Zowel de fietser als de bijrijder die naast de bestuurder in de auto zat, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur. De bestuurder van de personenauto reed eerst tegen een fietser en daarna tegen een boom aan, meldt een politiewoordvoerder. Daarna stapte hij uit de auto en liep hij weg. Verderop werd hij vastgepakt door iemand die getuige was geweest van de aanrijding. “De politie was vrij snel ter plaatse en vroeg een getuige om even mee te rijden om naar de verdachte te zoeken. Die wees de man aan die op dat moment werd vastgehouden.”

Vermoedelijk was er sprake van alcoholgebruik, meldt de politie. “Ook was zijn rijbewijs al ingevorderd, dus hij had helemaal niet achter het stuur mogen zitten.” De man zit vast.

Amsterdam-zuid Willemsparkbuurt. #Automobilist laat passagier en #fietser gewond achter bij #verkeersongeval en gaat er te voet vandoor. het ongeval vond vannacht om 4.25 uur plaats kruising Cornelis Krusemanstraat/Hendrik Jacobszestraat Auto Porsche tegen boom Best aangh art:8. pic.twitter.com/uO2L03760G — Martin Damen (@martindamen58) 16 april 2023

