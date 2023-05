Autodelen naar Ajax en concerten: Johan Cruijff Arena lanceert platform

Geïnteresseerden kunnen via de website een autorit aanbieden of het verzoek doen om mee te rijden naar de Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

‘Samen rijden is gezelliger, beter voor je portemonnee én natuurlijk het milieu,’ is te lezen op de website van de Johan Cruijff Arena.

Bij ieder evenement of voetbalwedstrijd komen er duizenden fans met de auto naar het station. ‘Veel van de stoelen in deze auto’s zijn leeg, dat kan beter,’ schrijft de organisatie, doelend op het verminderen van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Ook noemen ze het sociale aspect van het autodelen: ‘Hoe leuk is het om andere fans bij jou uit de buurt te leren kennen op weg naar het evenement?’

Geïnteresseerden kunnen via de website een autorit aanbieden of het verzoek doen om mee te rijden. Verder contact, over het tijdstip, de locatie en het splitten van de benzine- en parkeerkosten, verloopt hierna via e-mail.

Op de site is te zien hoeveel en welke ritten beschikbaar zijn. Dat van het platform direct gebruik wordt gemaakt, blijkt wel uit het aantal ritten dat al wordt aangeboden. Zo worden op het moment enkele ritten aangeboden voor de wedstrijd Ajax - AZ aanstaande zaterdag en verschijnen er meerdere ritten voor de concerten van Bruce Springsteen en Harry Styles in mei en juni.

