Auto knalt frontaal op tegenligger: A2 richting Amsterdam deels weer open

De A2 bij Abcoude was afgesloten in de richting van Amsterdam. Beeld PetersHotnews

De eerste botsing vond plaats in de richting van Utrecht. Door de klap schoot een van de voertuigen over de middenberm door naar de rijbaan in de richting van Amsterdam en klapte daar frontaal op een andere auto, meldt een politiewoordvoerder.

Er vielen twee gewonden. De hulpdiensten rukten groot uit en er landde ook een traumahelikopter.

De A2 tussen Abcoude en knooppunt Holendrecht was dicht in de richting van Amsterdam vanwege het ongeluk. Inmiddels zijn er drie rijstroken vrij, meldt Rijkswaterstaat. De overige rijstroken worden nog schoongemaakt, naar verwachting is de hele weg rond 17:00 uur weer begaanbaar. De politie is nog bezig met onderzoek op de weg.

Vertraging

Op wegen rond Amsterdam hebben automobilisten vrijdagmiddag te kampen met vertragingen door ongelukken, meldt de ANWB. Zo zijn er op de A4 richting Den Haag ter hoogte van Roelofarendsveen twee rijstroken dicht na een ongeluk waarbij meerdere auto’s waren betrokken. De ANWB noteerde een vertraging van bijna een uur.

Door het ongeval op de snelweg bij Abcoude is het ook drukker op de A9 van Alkmaar naar Diemen, terwijl er eveneens vertraging is op de omleidingsroute via de A27 bij Hilversum.