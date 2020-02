Atleet Roelf B. heeft ‘gigantische spijt’ van drugshandel op festival Sziget

Een deel van de in beslag genomen drugs die in het bezit zou zijn geweest van Roelf B. en Gert-Jan N. Beeld AP

Volgens hem bedacht de andere verdachte in de zaak, zijn jeugdvriend Gert-Jan N., het plan om in Hongarije de drugs te gaan verkopen. Dat schrijft de Volkskrant.

Roelf B. zegt in zijn verklaring dat hij N. wilde 'helpen'. “Naïef en dom”, noemt hij dit achteraf. “Ik had eenvoudigweg nee moeten zeggen.” Ook was hij op zoek naar 'avontuur', om te kunnen ontsnappen aan zijn monotone leven als topsporter. Als talentvol sprinter maakte hij drie jaar geleden nog deel uit van de nationale EK-ploeg, naast onder meer Churandy Martina.

Péter Enzsöl, de Hongaarse advocaat van Gert-Jan N., wil niet op de beschuldiging jegens zijn cliënt ingaan. Hij zegt de verklaring van Roelf B. niet te kennen. Wat hem betreft zitten beiden 'in hetzelfde schuitje'.

Zowel B. als zijn vriend ontkennen de beschuldiging van grootschalige drugshandel. De Hongaarse politie lijkt daarvan niet onder de indruk.