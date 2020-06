Atleet Roelf B. en Gert-Jan N. staan voor Hongaarse rechtbank

Roelf B. (links). Beeld imago images / Beautiful Sports

Om 10.00 uur verschijnen twee mannen uit Stadskanaal voor de rechter van Budapest-Capital Regional Court, in een majestueus gebouw in het centrum van de Hongaarse hoofdstad. Voor het eerst wordt de zaak van Roelf B. en Gert-Jan N. - beiden begin 20 - inhoudelijk behandeld na hun arrestatie in augustus vorig jaar. Ze werden op het festival Sziget betrapt op de verkoop van drugs vanuit hun tent. Hun voorraad: 6700 xtc-pillen, 128 gram marihuana en 451 kant-en-klare joints.

Ernstig delict

Drugssmokkel is een ernstig delict in Hongarije. Toch hoeft de zitting geen uren te duren, zegt een woordvoerder van het Hongaarse Openbaar Ministerie. “Als ze schuld bekennen en akkoord gaan met het strafvoorstel dat justitie hen eerder heeft gedaan, kan het snel gaan,” zegt woordvoerder Ferenc Rab.

Tegen de voormalige atleet B. wordt bij bekennen acht jaar cel geëist. Hij bood eerder al zijn excuses aan en legde in verklaringen de schuld grotendeels neer bij zijn vriend Gert-Jan. Justitie gaat daarin mee en daarom is de strafeis voor N. twee jaar hoger. Hij is volgens justitie het brein achter de handel en heeft de drugs ingekocht in Nederland. Daarna vroeg hij zijn jeugdvriend om mee te doen.

Sfeerbeeld van het Sziget-muziekfestival in Boedapest. Beeld EPA

“Roelf vindt acht jaar erg lang,” zegt internationaal strafrechtadvocaat Rachel Imamkhan. De Nederlandse staat -samen met een Hongaarse collega- haar cliënt bij op de zitting. Ze wil niet vooruitlopen op de keuzes van B. “In Hongarije gaat alles heel anders dan in Nederland. Het kan alle kanten opgaan.”

Even groot aandeel

Vanwege de tegengestelde belangen behartigt Imamkhan alleen de belangen van B. De Hongaarse advocaat Peter Enzsöl van N. liet eerder weten dat volgens hem beide mannen een even groot aandeel hadden. Als de mannen bekennen, kan de rechter besluiten tot lagere straffen dan de voorstellen die nu op tafel liggen. Niet hoger. Dus een levenslange gevangenisstraf, waar de Hongaarse politie en justitie aanvankelijk mee schermden, is dan uitgesloten.

Een andere optie is volgens de Hongaarse Justitie dat beide heren er het zwijgen toe doen en niet bekennen voor de rechter. “Ze hebben daar het recht toe,” aldus woordvoerder Rab. “Maar dat zal niet bevorderlijk zijn voor hun veroordeling.” In dat geval volgt later een nieuw proces. Het devies van Rab: “Vertel zoveel mogelijk.” Dat zou de straffen pas echt verlagen. “Drugshandel is een groot misdrijf in Hongarije en het is interessanter om grote internationale drugshandelaren te pakken dan deze mannen.”

Voorraad

Tijdens eerdere voorbereidende zittingen weigerden de twee te zeggen waar hun voorraad vandaan komt. “Alles vertellen kán de Nederlanders hier in Hongarije helpen een groot deel van hun gevangenisstraf te ontlopen,” vervolgt Rab. “Zelfs als de leveranciers van de drugs uit Nederland komen. We hebben een goede internationale samenwerking in Europa, deze mannen maken deel uit van een groter systeem. Dat kan hun straf pas echt verlagen.”

Roelf B. is de opvallendste van de twee opgepakte twintigers. Hij gold als een talentvol atleet: de sprinter maakte drie jaar geleden nog deel uit van de nationale EK-ploeg. Dat hij voor drugshandel werd opgepakt, sloeg in als een bom.

De rechter kan overigens nog besluiten van het voorstel van justitie af te wijken, maar als de Nederlanders bekennen kan hun straf niet langer worden dan de acht en tien jaar die nu zijn voorgesteld. Op papier konden de mannen uit Stadskanaal zelfs levenslang krijgen, maar dat is uitgesloten als beiden schuld bekennen. De rechter kan nog wel besluiten hun straf iets te verlagen. Mocht het tot acht en tien jaar cel komen, dan gaat hun tijd in voorarrest daar vanaf. Bovendien kunnen ze na driekwart van hun straf voorwaardelijk vrijkomen.

Roelf B. is in Hongarije opgepakt wegens drugshandel. Beeld Atletiek.nl