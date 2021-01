AstraZeneca biedt Europa 8 miljoen doses vaccin meer: ‘Geen akkoord met EC’

Beeld EPA

Bronnen rondom de Europese commissie melden aan de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung dat een akkoord bereikt is. Andere bronnen zeggen echter dat het aanbod van 8 miljoen doses extra, dat AstraZeneca eerder deze week deed, nog steeds niet voldoende is in de ogen van de commissie.

De Europese Unie en AstraZeneca liggen al sinds vorige week vrijdag met elkaar in de clinch, nadat de farmaceut liet weten dat de lidstaten aanvankelijk 60 procent minder coronavaccins zouden krijgen. In plaats van 80 miljoen doses zou dat aantal worden teruggeschroefd naar 31.

Volgens AstraZeneca was de oorzaak een productievertraging, maar aan die lezing twijfelde de Europese Commissie. De angst bestond dat de in Europa geproduceerde vaccins voor meer geld waren verkocht aan het Verenigd Koninkrijk.

Nadat eerdere stevige gesprekken tot niets leidden, is nu toch een doorbraak bereikt. AstraZeneca gaat alsnog meer vaccins leveren aan de Europese Unie. Weliswaar geen 80 miljoen, zo melden bronnen, maar wel ‘substantieel meer’ dan de 31 miljoen die afgelopen week werden genoemd.

Geheime vaccindeal openbaar

Het contract dat de Europese Unie sloot met AstraZeneca is vrijdag openbaar gemaakt. Over de overeenkomst, die op verzoek van de farmaceut tot dusver geheim was, was veel te doen sinds AstraZeneca aankondigde voorlopig veel minder vaccins te kunnen leveren dan afgesproken.

Pascal Soriot, topman bij AstraZeneca, heeft meermaals laten weten dat de farmaceut nooit gebonden was aan de levering van een bepaald aantal vaccins, maar slechts een inspanningsverplichting had.

Toelating

Ook wordt vrijdag de toelating van het vaccin op de Europese markt verwacht. Daarover doet de medicijnwaakhond EMA uitspraak. De verwachting is dat het vaccin alleen wordt goedgekeurd voor mensen jonger dan 65 jaar.

Maar Brussel vindt de nu aangeboden 39 miljoen doses dit kwartaal nog veel te weinig, volgens een ingewijde. Bij het tot dusver laatste overleg van AstraZeneca met de Europese Commissie en de EU-landen zou de fabrikant het aanbod niet hebben verhoogd. De EU neemt daarmee geen genoegen, zegt een bron.

Contract openbaar

