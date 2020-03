Asscher over de politieke spagaat van de PvdA: ‘Het landsbelang gaat voor’

Beeld ANP

PvdA-leider Lodewijk Asscher (45) zit in een politieke spagaat door de coronacrisis. Precies een week geleden gaf hij toestemming aan partijgenoot Martin van Rijn om toe te treden tot het kabinet. Van Rijn volgde VVD’er Bruno Bruins op, die het ministerschap niet langer aankon. Het is extreem uitzonderlijk: een oppositielid dat meeregeert. Asscher hakte de knoop snel door. “Het landsbelang gaat nu voor.”

Donderdag gaat hij in debat met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Asscher steunt alle maatregelen. Maar hij heeft wel kritiek. “Ik heb de indruk dat de meeste Nederlanders van goede wil zijn. Het overgrote deel van de bevolking wil heel graag helpen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Dat bereik je door duidelijk te zijn over wat je van iedereen verwacht. Ik hoop dat het kabinet daar verdere stappen in gaat zetten.”

De persconferentie van afgelopen maandag leidde tot verwarring. Hoe kijkt u daar naar?

“Ik snap dat het heel moeilijk is om helder te communiceren in crisistijd. Maar ik zou wel willen dat het kabinet beter uitlegt wat de praktische gevolgen zijn van alle maatregelen. Wat wordt er nou verwacht van ouders met jonge kinderen die willen buitenspelen? Wat zijn nu precies de instructies over wel of niet bij elkaar op bezoek gaan? Ook was onduidelijk tot hoe lang de maatregelen duren, tot 6 april of tot 1 juni? Ik zag maandagavond vier ministers die ons dit probeerden uit te leggen, maar het werkte niet goed.”

Is het beter om een volgende persconferentie met minder ministers te doen?

“Dat lijkt mij wel. Ik wil niet zeggen dat het kabinet slecht communiceert. Maar hoe beter je communiceert, hoe effectiever de aanpak is. En dat is nodig om dit verschrikkelijke virus te bestrijden. Het lijkt mij goed om het een volgende keer anders te doen. Doe het niet voor mij, maar doe het voor de miljoenen mensen die naar zo’n persconferentie kijken.”

Heeft u deze kritiek gedeeld met uw partijgenoot Van Rijn, die nu minister voor Medische Zorg is?

“Nee, ik breng dit donderdag naar voren in het Kamerdebat.”

Een week geleden werd Van Rijn door premier Rutte gevraagd om minister te worden. Had Van Rijn al ja gezegd voordat hij met u belde?

“Nee, zoiets gaat in overleg. Het is natuurlijk heel ongebruikelijk dat een PvdA-lid minister wordt in een kabinet waar wij oppositie tegen voeren. Ik wilde heel duidelijk afspreken op welke manier dat zou gebeuren. Van Rijn springt tijdelijk bij, dat betekent dus dat de PvdA niet toetreedt tot de regering. We steunen nu ook niet het regeerakkoord.

“Van Rijn is iemand die als oud-staatssecretaris het departement heel goed kent. En als baas van een grote ziekenhuizengroep in de regio Den Haag was hij de laatste weken al bezig zich voor te bereiden op corona. Hij kon onmiddellijk inspringen en helpen.”

Zijn benoeming is voor drie maanden. Kan die periode nog worden verlengd?

“Nee, het lijkt mij dat het de VVD moet lukken om in drie maanden iemand te vinden die het weer overneemt.”

Waren er eigenlijk raadgevers in uw omgeving die zeiden: doe het niet?

“Ja, die raadgevers zijn er altijd. Er zijn mensen die zeggen: dit kan politiek nadelige gevolgen hebben. Het is zó ongebruikelijk dat iemand van de PvdA toetreedt tot een centrumrechts kabinet. Dat doe je normaal gesproken niet, omdat je niet geassocieerd wil worden met de politiek van dit kabinet. Daarom heeft Martin van Rijn zelf ook gezegd dat de PvdA blijft doen wat de PvdA doet: kritisch oppositie voeren.”