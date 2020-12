Asscher onder vuur onder leden PvdA voor rol in toeslagenaffaire

Beeld Jeroen van der Meyde/RVD

In een interne PvdA-groepsapp stellen kandidaat-Kamerleden de vraag of Asscher nog wel geloofwaardig door kan als lijsttrekker. Dat meldt RTL Nieuws. Een kandidaat-Kamerlid zou hebben gezegd dat Asscher zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet opstappen. “Het is heel moeilijk uit te leggen wat er is gebeurd in de toeslagenaffaire en de rol die Asscher daarin heeft gespeeld,” aldus de anonieme PvdA’er.

Asscher plaatste zondagavond laat een bericht op Facebook waarin hij door het stof ging. ‘Woorden schieten eigenlijk tekort om te beschrijven hoe zeer ouders geraakt zijn door een onredelijk, onrechtvaardige en onheuse behandeling door de overheid,’ schreef Asscher. ‘De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte.’

Excuses

Asscher was in het vorige kabinet vicepremier en minister van Sociale Zaken. Een parlementaire commissie oordeelde afgelopen week dat slachtoffers in de toeslagenaffaire ‘ongekend onrecht’ is aangedaan. Asscher erkent dat hij als minister beter ‘had kunnen doorvragen’ hoe hard sommige mensen door de wetgeving werden geraakt. ‘Dit heb ik niet genoeg gedaan’, zegt hij in zijn verklaring.

De PvdA-lijsttrekker hoopt dat met die verklaring de kou uit de lucht is. Ook heeft hij zijn excuses aangeboden. Achter de schermen wordt op dit moment fel gediscussieerd of dit voldoende is. ‘Zijn positie staat op het spel,’ zo zegt een anonieme bron tegen RTL Nieuws.

‘Aan alle kanten fout’

PvdA-lid Gerard Bosman erkent dat op dit moment strijd wordt gevoerd over de positie van Asscher. “Het is wel lastig,” zegt Bosman, die bestuurder is bij Linksom, een beweging binnen de PvdA die de partij voortdurend naar links probeert bij te sturen. “Dit raakt de kern van de sociaal-democratie. De PvdA moet opkomen voor kwetsbaren, dat is nu niet gebeurd. Onze rechtsstaat is met voeten getreden, er is gediscrimineerd. Het was aan alle kanten fout.”

Volgens Bosman helpt een eventueel aftreden van Asscher de partij echter niet. “Ik heb liever iemand die leert van z’n fouten dan iemand die blanco in het lijsttrekkerschap stapt.”

Ingecalculeerd

Bosman krijgt veel reacties van PvdA-leden die het niet met hem eens zijn, zo zegt hij. “De partij lijkt verdeeld te zijn. Dat er vragen zijn, snap ik wel. Er zijn zeer betrokken PvdA-leden die vinden dat de verklaring van Asscher niet genoeg is. Die vinden dat hij wél moet aftreden.”

Een woordvoerder van Asscher laat weten dat ‘kritische discussie bij de partij hoort’. “Dat gebeurt bij ons altijd in alle openheid. Daarom heeft Lodewijk zondag ook zijn reactie geschreven. En ja, er zijn mensen die het daar niet mee eens zijn. Dat is ingecalculeerd.”

Op anonieme bronnen wil de woordvoerder niet reageren. Ook Asscher wil verder niets kwijt over de kwestie.