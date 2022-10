Asielzoekers in steeds schrijnender omstandigheden opgevangen, snelle verbetering aangevochten

Asielzoekers met kleine kinderen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP / ANP

VluchtelingenWerk Nederland maakt maandag de resultaten bekend van een ‘quickscan’, om te kijken hoe het met vluchtelingen in noodopvanglocaties gaat. Het antwoord: slecht. Vrouwen durven ’s nachts nauwelijks naar de wc, ernstig zieken krijgen geen toegang tot medische zorg en kinderen moeten van de ene naar de andere opvang. Inmiddels zijn er volgens de organisatie naar schatting 156 (crisis)noodopvanglocaties waarin de kwaliteit alsmaar verder verslechtert.

Dat terwijl de rechter op 6 oktober al oordeelde dat de omstandigheden op zulke plekken grotendeels niet aan wettelijke normen voldoen. Actie is vereist: de opvang moet in negen maanden volgens de geldende normen vorm worden geven en in sommige gevallen moet per direct of binnen enkele weken voor verbetering gezorgd worden, zo luidde de uitspraak.

Mensonterende situatie

Tot frustratie van VluchtelingenWerk besloten de Staat en het Centraal Orgaanopvang Asielzoekers (COA) ‘in hoger beroep te gaan, in plaats van dit kraakheldere vonnis uit te voeren’. Maandag is er een zitting in Den Haag, waarin door de staat en het COA wordt gevraagd om juist de snelle verbeterpunten níét door te hoeven voeren. Zo wordt aangevochten dat per direct geen kwetsbaren – waaronder gezinnen met baby’s – meer in de crisisnoodopvang geplaatst mogen worden van de rechter. Ook de eis van de rechter wordt aangevochten om uiterlijk deze week een oplossing te bieden voor de ‘mensonterende situatie’ waarin minderjarige asielzoekers op het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven.

De Kinderombudsman sprak van dat laatste eerder al schande. Kinderen slapen op stoelen in wachtruimtes van de IND, en het ontbreekt ze volgens de Kinderombudsman aan het minimale om te kunnen overleven. VluchtelingenWerk constateert ondertussen dat een steeds grotere groep mensen in ‘onmenselijke omstandigheden’ wordt opgevangen.

‘Wat in deze quickscan vooral opvalt is dat de situatie een steeds permanentere vorm aanneemt en daarmee nog uitzichtlozer wordt.’