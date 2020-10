‘Asbest gevonden in make-up van Douglas en Hema’

My Cheek Palette Blush Beeld Douglas

Dat meldt EenVandaag op basis van onderzoek in samenwerking met het expertisecentrum Asbest en Vezels. Het tv-programma liet de make-up door drie laboratoria testen en alledrie troffen asbest aan in de producten.

De producten liggen nog steeds in de schappen. Nadat EenVandaag aan de bel trok, zouden Hema en Douglas hun make-up zelf hebben laten testen bij andere laboratoria met een alternatieve onderzoeksmethode. Daarbij werd geen asbest aangetroffen.

Gevaarlijk

Het is niet de eerste keer dat asbest wordt aangetroffen in make-up. Zo haalde de Amerikaanse winkelketen Claire’s haar kindermake-up uit de schappen in Canada en de Verenigde Staten. Volgens de keten waren de producten in Nederland asbestvrij. EenVandaag concludeerde ook daar anders na eigen onderzoek.

Volgens het medium is het gevaarlijk om vervuilde make-up op je gezicht te smeren. De asbestvezels zouden door de lucht kunnen gaan dwarrelen en door inademing in de longen terechtkomen. Het RIVM heeft de gezondheidsrisico’s van asbest in make-up in 2018 onderzocht, en concludeerde toen dat er ‘een kleine kans’ bestaat op gezondheidsschade.