Artsen zonder Grenzen in Ter Apel: ‘Dit is een gevaarlijke plek geworden. De overheid heeft verzaakt’

Noor Rijnberg van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel: ‘Wij verlenen hier acute medische noodhulp omdat anderen het niet doen.’ Beeld Getty Images

Rijnberg heeft maar kort de tijd voor een interview, zegt ze. “Er staat hier nog een hele rij mensen te wachten op me en die wil ik graag vanmiddag nog allemaal helpen.” Een lange rij asielzoekers met klachten die vaak al lang geen dokter hebben gezien.

‘Bestuurlijke crisis’

Voor het eerst in haar veertigjarige bestaan zette hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) gisteren een actie op in Nederland. De organisatie kon de erbarmelijke hygiënische situatie voor aanmeldcentrum Ter Apel niet langer aanzien. Daar slapen elke nacht honderden mensen buiten op het grasveld omdat in het aanmeldcentrum geen plek meer is. Ook alle andere asielzoekerscentra en noodopvanglocaties in Nederland zitten propvol. Sommige asielzoekers slapen er al weken, omdat ze niet weten wanneer ze een volgende afspraak met de Vreemdelingenpolitie of immigratiedienst hebben.

Voor de zevenhonderd mensen die er de afgelopen nachten onder tentzeilen of bomen sliepen, is een handvol vervuilde wc’s beschikbaar. Douches zijn er niet, wel enkele kranen met stromend water. Eten wordt door de spijlen van het hek uitgedeeld door opvangorganisatie COA . “Wij verlenen hier acute medische noodhulp omdat anderen het niet doen. Dit is een gevaarlijke plek geworden voor de mensen die hier moeten verblijven. De overheid heeft verzaakt,” stelt AzG-directeur Judith Sargentini. Zij spreekt niet van een asielcrisis, maar van ‘een bestuurlijke crisis’. “Het zou niet onze taak moeten zijn om dit in een rijk land als Nederland te doen.”

Voor de derde nacht op rij hebben de afgelopen nacht ongeveer 700 mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum. Beeld ANP

Acute hartproblemen

Rijnberg ziet in de praktijk wat dat verzaken inhoudt. “Ik zie veel patiënten met verwaarloosde klachten. Mensen die al weken geen medicatie hebben gehad.” Bij twee mensen waren de klachten zo ernstig dat AzG ze per ambulance met spoed doorstuurde naar het ziekenhuis. “Een persoon had acute hartproblemen. De ander had suikerziekte, maar had al een maand geen insuline kunnen nemen.” Dat probleem werd in Ter Apel ook niet opgemerkt omdat er, tot gisteren, geen medische zorg beschikbaar was voor de mensen op het grasveld. De reguliere medische zorg voor asielzoekers geldt alleen binnen de poorten van een azc, maar ook die zorg is al maanden overbelast. Veel andere patiënten op het grasveld hadden huidkwalen als zweren, mogelijk schurft. Weer een andere persoon had tijdens zijn reis een stok in zijn oog gehad en liep rond met een wond.

Lesbos

De arts werkte al in vluchtelingenkampen in Soedan, Zuid-Soedan en (twee keer) op het Griekse eiland Lesbos. “En dan sta ik nu opeens in Ter Apel in Groningen, die zag ik niet aankomen. Ik herken de sfeer vanuit die kampen in het buitenland, die heerst hier nu ook. De chaos, de stress, de onrust. Ik vind het heel erg dat het zover is gekomen dat wij hier nu nodig zijn.”

De hulpactie van AzG is in principe voor vier tot zes weken. “Maar we hopen zo snel mogelijk hier weer weg te kunnen,” stelt Sargentini.

Staatssecretaris Eric van der Burg liet eerder vandaag weten dat hij het is het aan de ene kant ‘heel erg’ vindt dat AzG naar Ter Apel moest komen, maar aan de andere kant is hij ‘heel blij’ met de komst van de organisatie. “Want het helpt wel om de kwaliteit daar te verbeteren,” aldus Van der Burg.