Artsen slaan alarm over lachgas: zware hartinfarcten onder twintigers

Robert Riezebos van het Hartcentrum van het OLVG en cardioloog en chef de clinique Remko Kuipers slaan alarm over de drug die veel jongeren ten onrechte nog altijd als relatief onschuldig zien.

“Als cardiologen zagen we tot vorig jaar nooit problemen door het gebruik van lachgas als partydrug, maar in ruim een jaar hebben we vijf jonge patiënten moeten behandelen aan ernstige hart- en vaatproblemen. Jonge mannen en vrouwen tussen de 20 en 30 jaar,” zegt Riezebos. “Ze hadden lachgas gebruikt zoals anderen bingedrinken. De door overvloedig gebruik van lachgas veroorzaakte bloedstolsels kunnen een hartinfarct veroorzaken. Het valt ons op dat deze hartinfarcten soms lastig te behandelen zijn, doordat de bloedstolsels steviger lijken dan anders. Ze zijn minder goed te behandelen met het reguliere dotteren of met bloedverdunners.”

Honderden ballonnen

De zware hartinfarcten bleken veroorzaakt doordat de gebruikers uren tot soms twee etmalen aan een stuk van het gas hadden geïnhaleerd. Honderden ballonnen soms. Een van hen had vrieswonden aan de binnenkant van zijn benen, waartussen hij de ijskoude lachgastank geklemd had. Hij had niets gevoeld.

“Onze vaatchirurgen behandelden een casus waarin de patiënt trombose had in een slagader van zijn been, nadat hij de hele nacht ballonnen met lachgas had gebruikt. Dat leidde uiteindelijk tot zoveel complicaties dat zijn been moest worden geamputeerd,” vertelt Riezebos. “Doodzonde dat twintigers zinloos in deze zware, soms levensgevaarlijke problemen komen. Ook al overleven ze het, een litteken op het hart blijft een litteken.”

“Ook zien we in het OLVG jongeren met longembolieën na lachgasgebruik. Deze stolsels in de longslagaders kunnen soms levensbedreigend zijn. Van de twee jongens met een lachgaslongembolie die we dit jaar behandelden, zal de één herstellen, maar de ander zal waarschijnlijk levenslang problemen houden.”

Cardioloog Kuipers heeft inmiddels alle cases uitgeplozen waarin patiënten na extreem gebruik van lachgas in het OLVG Oost of het OLVG West terechtkwamen. Hij benaderde behalve cardiologen ook de artsen van de spoedeisende hulp en de intensive care, vaatchirurgen en longartsen en dook de literatuur in.

B12-tekort

“Het probleem is te verklaren door de vitamine B12 waaraan door extreem gebruik van lachgas een gevaarlijk tekort ontstaat,” zegt Kuipers. “Door dit gebrek stijgt het gehalte homocysteïne in het bloed, waardoor het bloed kan gaan klonteren. Zo ontstaat dan trombose. Bij sommige mannen die heel veel lachgas hadden gebruikt, bleek als gevolg van dit tekort het gehalte homocysteïne in het bloed torenhoog. Bij één patiënt was het veertig keer zo hoog als normaal, terwijl we ons soms al zorgen maken bij een fractie daarvan vanwege de bloedstollingen die het veroorzaakt.”

Onder artsen en deskundigen was dit probleem nog niet bekend – anders dan de neurologische schade door overvloedig gebruik van lachgas aan het ruggenmerg, met verlammingen en zelfs dwarslaesies tot gevolg.

“Patiënten zijn niet altijd eerlijk over hun drugsgebruik en hulpverleners vragen niet altijd door, dus waarschijnlijk zien we een deel van de problemen niet,” zegt Kuipers. “Veel hulpverleners zijn bovendien niet op de hoogte van de gevaren van lachgas of denken dat lachgas niet is te meten. Dat laatste is op zichzelf zo, maar de gevolgen van extreem gebruik van lachgas zijn misschien wél te meten, als we naar het gehalte van vitamine B12 of de homocysteïne kijken. We onderzoeken nu hoe betrouwbaar deze metingen zijn bij lachgasgebruik.”

Door de lockdown vanwege corona is het gebruik van bepaalde partydrugs afgenomen, maar binnen het OLVG zijn ze bezorgd over het thuisgebruik van lachgas en de ontwikkelingen als het uitgaansleven weer op gang komt. Riezebos: “We hopen echt dat het recreatieve gebruik van lachgas verboden wordt, want het verwoest jonge levens. De gevolgen kunnen zó groot én blijvend zijn, en het lijkt wachten op de eerste dode.”