Artsen na onderzoek: ‘Verbied roken in de auto met kinderen’

“Wanneer gerookt wordt in de auto is de concentratie fijnstof tot elf keer hoger dan in de gemiddelde kroeg zonder rookverbod,” zegt Jasper Been, kinderarts in het Erasmus MC Sophia in Rotterdam. Het raam opendraaien helpt hooguit een klein beetje. “We zijn bezig met een rookvrije generatie. Het moet daarom niet normaal zijn dat kinderen worden blootgesteld aan schadelijke sigarettenrook en zeker niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een auto.”

Gisteren presenteerde hij een wetenschappelijk rapport waarin hij pleit voor wettelijke actie. Een rookverbod in auto’s met kinderen aan boord leidt in het buitenland tot ruim dertig procent minder blootstelling aan tabaksrook in de auto. Volgens hem is er veel steun voor. Negen op de tien Nederlanders en acht op de tien rokers vindt dat het verbod ingevoerd moet worden, blijkt uit onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Hoogste tijd

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vindt het ook hoog tijd dat het onderwerp op de agenda komt. “Tabaksrook in een kleine ruimte is heel schadelijk voor kinderen,” zegt NVK-voorzitter Károly Illy. “Een raampje openzetten is echt niet genoeg. Het is de hoogste tijd om in Nederland de discussie over wetgeving op dit punt te voeren.’’

Van een verbod in ons land is het echter, ondanks een decennium van discussie, nog altijd niet gekomen. Het kabinet heeft drie jaar geleden een Nationaal Preventieakkoord gesloten om ervoor te zorgen dat in 2040 nog maar vijf procent van de Nederlandse bevolking rookt.

Privésfeer

Maar tot op heden wilde de Tweede Kamer geen maatregelen nemen omdat die in de privésfeer zouden liggen en het handhaven van zo’n verbod moeilijk zou worden. Daarom dacht het CDA in 2018 aan een campagne, maar ook die is niet van de grond gekomen.

Been begrijpt niet waarom de politiek achterover blijft leunen. “Je mag ook niet bellen of met drugs in de auto zitten. Je moet bovendien een gordel om. Er wordt dus wel degelijk gereguleerd.”

In landen waar roken in de auto met kinderen verboden is, kun je een boete krijgen, in België zelfs een van duizend euro. “Dat gebeurt weinig,” weet Been. “Dat is minder belangrijk. Het gaat ook om de boodschap. Ik vind het moeilijk een argument te bedenken waarom je het niet zou verbieden.”