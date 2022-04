Artsen: Maak medicijnen tegen zwaar overgewicht beschikbaar voor meer patiënten

Medicijnen om extreem overgewicht tegen te gaan moeten voor meer zwaarlijvigen beschikbaar komen. Er vallen nu te veel mensen buiten de boot, vinden obesitasartsen. Bovendien zijn deze mensen, als ze flink afvallen, minder vatbaar voor ziektes als diabetes en hartklachten.

Het Zorginstituut Nederland keurde vorige maand een eerste middel goed voor de behandeling van obesitas, ernstig overgewicht, waar 14 procent van de Nederlanders aan lijdt. Het medicijn, Saxenda, vermindert onder andere het hongergevoel.

Het middel wordt voor een kleine groep vanuit de basisverzekering vergoed. Voor mensen met een BMI (body mass index) van 40 of hoger óf met een BMI vanaf 35 en onderliggende problemen als hart- en vaatziekten of artrose. De patiënten moeten ook een speciaal programma volgen, waarbij ze met een leefstijlcoach werken aan een gezonder leefpatroon. Ter vergelijking: een gezond persoon heeft een BMI tussen de 18 en de 25.

De Nederlandse Obesitas Kliniek gebruikt Saxenda al bijna twee jaar. Medisch directeur Ignace Janssen ziet genoeg reden om de medicijnen aan te bieden aan mensen met een BMI vanaf 27, maar deze groep betaalt jaarlijks 2600 euro uit eigen zak. “Patiënten moeten hun leefstijl veranderen. Dat valt niet mee als je constant een hongergevoel hebt. Met dit medicijn wordt dat makkelijker.”

De bron aanpakken

Lang niet alle patiënten kunnen de kosten dragen. “De deur staat op een kier, maar er vallen ongelooflijk veel mensen buiten de boot,” zegt Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas bij het Erasmus MC. Terwijl door overgewicht de gezondheid achteruitgaat. “Overgewicht leidt tot ruim 200 andere ziektes. Je kunt beter de bron aanpakken.”

Mireille Serlie, hoogleraar en internist-endocrinoloog in het Amsterdam UMC, snapt dat de kosten hoog worden als een grotere groep het medicijn krijgt. Tegelijkertijd zou ze als arts meer mogelijkheden voor behandeling willen hebben. “Als je steeds zwaarder wordt, neemt het risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten toe. Het is noodzakelijk dat er effectieve medicatie komt om af te vallen en verdere gewichtstoename te remmen.”

Volgens Maurits de Brauw, obesitaschirurg in het Spaarne Gasthuis, is de groep die nu voor Saxenda in aanmerking komt erg beperkt. “Het gaat jaarlijks om zo’n 650 mensen, terwijl honderdduizenden mensen te zwaar zijn. Dat zet geen zoden aan de dijk.”

Overigens liggen nog twee andere middelen om obesitas tegen te gaan ter beoordeling bij het Zorginstituut.