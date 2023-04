Artsen en patiënten wachten nog altijd op nationaal plan long covid: ‘Dit kan een levenslange aandoening worden’

Na drie jaar corona is de zorg voor mensen met zware long covid nog steeds zwaar ondermaats. Dat stellen patiënten, artsen en onderzoekers. Gespecialiseerde poliklinieken sluiten stuk voor stuk. ‘Als je kanker hebt, gaan alle deuren open. Maar bij long covid doet iedereen de deur voor je dicht.’

Patiëntenorganisaties stellen dat mensen met relatief eenvoudige klachten inmiddels redelijk geholpen worden, bijvoorbeeld door hun fysio- of ergotherapeut. Voor de groep die zwaar te lijden heeft onder long covid is het zorgstelsel echter ‘een donker gat’, zegt Michael Rutgers van patiëntenvereniging PostCovid NL. Zij kunnen in veel gevallen nergens terecht. “Dat doet heel veel pijn. Het levert paniek en wanhoop op.”

De patiënten geven vernietigende cijfers: Rutgers geeft een 4. Pascal Grootveld van Long Covid Nederland een 3. “Als je niet toevallig een goede arts hebt die bereid is wat extra’s te doen, ben je aan je lot overgeleverd.” C-Support, dat in opdracht van de overheid patiënten adviseert en ondersteunt, is met ‘een 4 of een 5’ nauwelijks positiever. “Ik ben bang dat we dezelfde situatie krijgen als bij Q-koorts,” zegt medisch adviseur Alfons Olde Loohuis. “Dat de situatie voor deze patiënten niet meer te herstellen is. Daar worstel ik mee.”

Niet alleen patiënten oordelen hard. Jan Kluytmans, hoogleraar microbiologie in Utrecht en lid van het Outbreak Management Team, vindt ook dat de geneeskunde longcovidpatiënten nu vaak in de steek laat. De gevolgen voor patiënten zijn ‘echt dramatisch’, zegt Michèle Van Vugt, professor infectieziekten bij UMC Amsterdam. “Ze verliezen de hoop. Mensen worden al ongeduldig als ze een maand ziek zijn, deze patiënten zijn soms twee of drie jaar onderweg.”

Merel Hellemons. Beeld Mirjam Lems

Zo worden ze ‘de alternatieve circuits in geduwd’, zegt Merel Hellemons, longarts in het Erasmus MC in Rotterdam. “Ze zijn echt radeloos en proberen buiten het ziekenhuis niet bewezen behandelingen uit. Soms is dat gevaarlijk, soms niet.”

Longcovidpoli’s sluiten de deuren

Volgens Annemieke de Groot, directeur van C-support, legt long covid een structureel probleem in de zorg bloot. “Iedere specialist – de neuroloog, de cardioloog, de longarts – kijkt naar een deelaspect. Maar long covid valt het hele systeem aan.” Van Vugt: “Je hebt artsen nodig die het hele lichaam, inclusief geest, zien. Maar zo zijn we niet georganiseerd.”

Een aantal ziekenhuizen kwam daarom met longcovidpoli’s, waarin verschillende expertises werden samengebracht. Maar die sluiten een voor een weer de deuren. “Er zijn geen bewezen behandelingen,” zegt Van Vugt. “Dan is er ook geen vergoeding van de zorgverzekeraar. Je kunt mensen nu niet helpen. Daardoor raken ze alleen maar verder uit beeld. Daar word je als zorgverlener ook moedeloos van.”

Met aandacht geven valt geen geld te verdienen, daar komt het in wezen op neer. Kluytmans maakt een vergelijking tussen long covid en kanker. “Als je kanker hebt, gaan alle deuren open. Het kost vaak een vermogen, maar je wordt maximaal geholpen, en zo hoort dat ook. Maar bij long covid doet iedereen de deur voor je dicht.” Dat zou veranderen als een fabrikant met een wondermedicijn komt, stelt de arts-microbioloog. “Dan wordt long covid plotseling een heel belangrijke ziekte.”

Michael Rutgers. Beeld Saskia Berdenis van Berlekom

Rutgers (PostCovid NL) spreekt van een ziek model. “Het is echt niet alleen de schuld van de zorgverzekeraar. Een ziekenhuis kan ook zelf geld vrijmaken voor deze patiëntengroep.” Bij Medisch Centrum Leeuwarden houden ze de poli bijvoorbeeld wél open. “Het is best duur, maar wij vinden het belangrijk om deze mensen iets te bieden,” zegt longarts Jolanda Kuijvenhoven.

Onderzoek: versnipperd, te weinig, te laat

Om een wondermedicijn te vinden, is onderzoek nodig. Tot nu toe is daar in Nederland ruim 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. Veel te weinig, zeggen onderzoekers. Ook is er te veel bureaucratie en ontbreekt een duidelijke strategie. “Er wordt wel wat onderzoek gefinancierd, maar het zijn allemaal verschillende dingen,” zegt Marion Koopmans, hoogleraar virologie in Rotterdam en lid van het OMT. “Idealiter heb je één groot nationaal onderzoeksprogramma, met een grote groep patiënten bij wie je ook behandelingen kunt testen.”

Van Vugt durft de stelling aan dat de oorzaak van long covid al gevonden was ‘als er net zoveel middelen tegenaan gegooid waren’ als bij de acute coronacrisis. Kluytmans noemt het ‘echt belachelijk’ dat er niet meer geld naar onderzoek gaat. “Postinfectieklachten zijn niet uniek voor corona. We hadden hier zo veel van kunnen leren, ook voor mensen die aan bijvoorbeeld ME of Lyme lijden. Nu zijn we te laat, vrees ik.”

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vindt dat onderzoek vooral in Europees verband moet plaatsvinden (zie kader). Met dat argument kunnen artsen niet zoveel. “We willen de patiënten hier iets bieden,” zegt Kuijvenhoven. “De aantallen zijn groot, we kunnen heel goed zelf onderzoek doen.” Rutgers vindt dat Kuipers de verantwoordelijkheid afschuift. “Voor patiënten betekent onderzoek hoop. Als ze zien dat er iets gebeurt, helpt dat om met hun situatie om te gaan.”

Waar blijft het expertisecentrum?

Dolgraag zouden artsen dat onderzoek uitvoeren in ‘expertisecentra’. Daar zouden mensen met complexe klachten heen kunnen, bijvoorbeeld om proefkonijn te zijn voor kansrijke behandelmethoden. “Nu stuurt de specialist patiënten vaak weer terug naar de huisarts,” zegt Judith Rosmalen, hoogleraar in Groningen en projectleider van longcovidonderzoeksprogramma Action.

Overheid en zorgpartijen zijn al een tijd in gesprek over het expertisecentrum. “Wij hebben eigenlijk maar één wens: spoed, spoed, spoed,” zegt Olde Loohuis. Maar betrokkenen zien niet veel haast bij het kabinet. Grootveld: “Ik maak me grote zorgen over wat er uitkomt.”

Marion Koopmans. Beeld ANP JEROEN JUMELET

Registratie ontbreekt

Inzicht in het aantal longcovidpatiënten ontbreekt. Kuipers wil ondanks aandringen van de Tweede Kamer geen aparte registratie, omdat die ‘een enorme registratielast’ met zich mee zou brengen. “Het probleem is groot, ik hoef daarvoor niet te weten om hoeveel patiënten het exact gaat,” zei hij daarover. “Maar als je je zorg wilt organiseren, en wilt weten wat dat kost, moet je toch weten hoe groot de groep is en wie welke zorgbehoefte heeft?” zegt Judith Rosmalen. ,

Een ‘testje’ om long covid vast te stellen is er niet. Registratie is daarom per definitie arbitrair, zegt lector crisisbeheersing Menno van Duin. “Als je registreert, sluit je mensen in of uit. Dat kan ook juridische consequenties hebben. Maar voor patiënten voelt dit als miskenning, en dat is begrijpelijk.”

Volgens onderzoekers houdt één op de acht mensen na besmetting last. Dat betekent dat honderdduizenden Nederlanders long covid hebben (of hebben gehad). Vaak zijn de klachten relatief licht, maar voor een onbekend aantal personen is long covid levensontwrichtend. De onduidelijkheid over deze groep moet snel weggenomen worden, vindt Koopmans. “Registratie is ingewikkeld, maar het is natuurlijk gek dat je niet weet over hoeveel mensen dit gaat.”

Registratie zou ook licht laten schijnen op de economische kosten van long covid. De universiteit van Groningen stelt dat meer dan 1 procent van de beroepsbevolking langer dan een jaar thuiszat door long covid. Dat kostte dat de economie miljarden euro’s, becijferde de NOS.

Behoefte aan nationaal actieplan

Volgens Rutgers (PostCovid NL) zouden die cijfers, én de deplorabele toestand van thuispatiënten, aanleiding moeten zijn voor een nationaal actieplan. “Maar op dit moment heb ik niet het gevoel dat daar aan wordt gewerkt. De overheid laat mensen met zware long covid in de kou staan. We hebben echt niks geleerd van de Q-koorts.”

“Als longcovidpatiënten zeggen dat ze niet echt een groter plan zien achter de aanpak van long covid in Nederland, snap ik dat,” zegt ook Koopmans. Michèle van Vugt: “Ik zie geen overheid die in de bres springt voor patiënten. Dat vind ik teleurstellend.”

Artsen maken zich zorgen over het lot van de getroffenen. Rosmalen: “Een deel is al afgekeurd. We weten niet hoe het verder gaat, of ze nog wel opknappen.” Hellemons roept op tot snelle actie: “Dit kan een levenslange aandoening worden. Ik hoop dat we nog iets voor deze mensen kunnen betekenen.”

Rutgers roept het kabinet, ziekenhuizen en zorgverzekeraars op een einde te maken aan de impasse. “Nu wijst iedereen naar elkaar, over de rug van de patiënt. Ik begrijp het echt niet. Dit is zo’n grote groep, het zijn jonge mensen, de maatschappelijke schade is zó groot. Waarom zou je daar in hemelsnaam op beknibbelen? Er gaat jaarlijks 100 miljard euro naar de zorg!”

Grootveld: “Sommige mensen kunnen alleen maar in bed liggen, maar niemand kijkt naar ze om. Ik vind het echt ongelooflijk dat dat na drie jaar corona de situatie is.”

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld Bart Maat/ANP