Artsen bezorgd over oudere e-bikers: ‘Ze blijven langer actief en worden gezonder oud, maar ze zijn wel kwetsbaarder’

Fietsclinic in Voorst. Traumachirurgen willen dat alle ouderen les krijgen in het rijden met een elektrische fiets voordat ze ermee op pad gaan. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De artsen willen dat mensen eerst op een elektrische rijwieler léren fietsen en ook altijd een helm dragen. Actuele landelijke cijfers zijn er niet, maar ziekenhuizen in de omgeving van Amsterdam en Flevoland kregen vorig jaar zo’n 160 multitraumapatiënten meer dan vóór corona. In Brabant ging het om ruim 120 meer. In de regio’s rondom Rotterdam en Utrecht nam het aantal met enkele tientallen toe.

Amsterdam UMC deed in 2020 onderzoek naar het aantal wervelfracturen bij ouderen in Nederland in de periode van 2010-2017. Er bleek sprake van een stijging van 21,5 patiënten per 100.000 inwoners (in 2010) naar 24 (in 2017). Dat kwam mede door een toename van het aantal fietsgerelateerde wervelfracturen, met een piek in de leeftijd van 50-70 jaar. “Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met ouderen op een e-bike,” aldus Bloemers.

Hersenletsel

Fietsongelukken gaan geregeld gepaard met hersenletsel. Vooral ouderen zijn kwetsbaarder, omdat ze vaker bloedverdunners slikken en sowieso minder elastische aderen hebben. “Dat maakt de hersenen bij een val vatbaarder voor bloedingen, waardoor schade ontstaat,” aldus Bloemers.

Bloemers wijst erop dat op de Amsterdamse ic’s ook vaker mensen liggen die zijn aangereden door e-bikers, maar daarover ontbreken harde cijfers. “Ik ben voor een helmplicht op elektrische en niet-elektrische fietsen,” zegt Bloemers (54). “Op mijn gewone fiets draag ik zelf een helm, al ben ik daarmee misschien de Pipo van de school als ik mijn kinderen ophaal. Maar ik doe het wel.”

Nat wegdek

Amsterdamse artsen pleitten vorig jaar ook al voor het maximeren van de snelheid van e-bikes op 20 kilometer per uur. E-bikes kunnen worden opgevoerd tot meer dan 35 kilometer per uur. “In het OLVG zien we een piek in e-bikeslachtoffers als het wegdek nat wordt,” zei spoedeisendehulparts Victor Jansen vorig jaar. “En op uitgaansavonden. Eigenlijk zou je een alcoholslot op zo’n e-bike moeten plaatsen.” De gemeente zint ook op maatregelen om de snelheid van de e-bikes te maximeren of de snelle fietsers van het fietspad te weren.

“We zien veel schedel- of hersenletsel bij fietsongelukken. Vaak hebben ze daar botbreuken bij,” zegt Koen Lansink, traumachirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. “Ouderen blijven langer actief. Ze worden gezonder oud, maar ze zijn wel kwetsbaarder.” Over hersenletsel bij fietsongelukken bestaan evenmin harde data.

Vallen vanuit stilstand

De multitraumapatiënten gaan onderuit met hun elektrische of racefiets. Een deel van de fietsers komt het ziekenhuis binnen na een aanrijding, maar ongevallen zijn ook geregeld ‘eenzijdig’. “Zelfs vanuit stilstand kunnen ouderen best ernstig gewond raken of ze vliegen uit de bocht omdat ze hard rijden,” constateert Jeroen Poos, traumachirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden én mede-initiatiefnemer van de Artsen voor Veilig Fietsen.

Deze artsen stimuleren het gebruik van een fietshelm. Door de komst van e-bikes kunnen ouderen langer doorfietsen, maar de tweewielers zijn zwaarder én gaan harder. Met als gevolg dat juist die mensen sneller vallen. Ook Kees Bartlema, traumachirurg van het traumacentrum in Leiden, moedigt ouderen aan een helm te dragen. “Mensen kunnen de snelheid van e-bikes niet altijd goed inschatten en niet alle ouderen kunnen even veilig met die fietsen omgaan.”

Blijvende schade

Een deel van de zwaargewonden houdt blijvende schade over, zoals hersenletsel. Traumachirurgen vinden het goed dat ouderen blijven bewegen, maar maken zich wél zorgen over alle ongelukken. Lansink: “Zet een helm op. Zorg dat je goed kunt fietsen voordat je op een elektrische of racefiets stapt. Die snelheden zijn een stuk hoger dan mensen gewend zijn.”

Volgens de Fietsersbond vallen ouderen echter niet per se méér met e-bikes. “Wij zien in onderzoeken dat ouderen een gewone fiets net zo slecht beheersen als een e-bike. Ze worden onhandiger met op- en afstappen, hun reactievermogen vermindert,” verklaart woordvoerder Kees Bakker.

Noodstop oefenen

Bij de Fietsersbond kunnen ouderen lessen krijgen, waarin ze leren op- en afstappen, parcoursen moeten rijden én oefenen om een noodstop te maken. Ook zijn er actiedagen waarop ouderen een driewieler mogen uitproberen.

Hoewel de Fietsersbond niet tégen een helm is, is ze wél tegen een plicht. “We denken dat mensen minder gaan fietsen, terwijl het wel belangrijk is om te blijven bewegen,” aldus Bakker. Volgens de vereniging moet vooral de ‘fietsinfrastructuur’ verbeteren, bijvoorbeeld met de aanleg van tunnels op gevaarlijke oversteekplaatsen op provinciale wegen of door de fietspaden te verbreden.