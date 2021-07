Artsen bezorgd over gezondheid ouderen: ‘Isolatie groter gevaar dan coronavirus’

Anneke Schaap (71), Schiedam:

Stapje voor stapje probeert de 71-jarige Anneke Schaap uit Schiedam meer te ondernemen. Maar de corona-angst zit er nog goed in. Ze heeft de longaandoening copd en is onder behandeling voor borstkanker. “Ik ben echt kwetsbaar. De artsen hebben me dat zelf ook ingepeperd, want ze deden elk consult telefonisch,” vertelt ze.

Toen corona net in ons land was, durfde Schaap eigenlijk niet eens de lift in. Ze woont in een flat, zeven hoog. Af en toe moest ze eruit om boodschappen te halen. “Ik deed altijd een mondkapje op en zette mijn rollator voor de liftdeur. Niemand mocht erbij. Ik zei: als je erbij wilt, zul je over mijn rollator moeten klimmen.” Het werd haar niet altijd in dank afgenomen, maar Schaap is al die tijd uiterst voorzichtig geweest.

Nu loopt ze ’s avonds weer een rondje in de buurt. En bezoekt ze één van haar buurthuizen weer om te handwerken. Toch is de angst niet verdwenen. “Ik gaf altijd handwerkles in een andere soos, maar daar ben ik nog niet geweest. Daar zijn nu allerlei kinderactiviteiten, dus daar blijf ik nog weg.”

Schaap merkt dat het lange thuiszitten zijn tol eist. “Ik kon vroeger makkelijk anderhalf uur lopen. Nu lukt het me eindelijk weer om een half uur te lopen zonder doodop te zijn. Mijn conditie is echt achteruit gegaan.” Ook loopt ze tegenwoordig binnenshuis met een rollator, omdat haar evenwichtsstoornis is verergerd en ze strammer is geworden. “Mijn zelfvertrouwen moet terugkomen. Ik denk dat dat stapje voor stapje zal lukken.”