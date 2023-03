Artsen beginnen TikTokaccount tegen influencers die vapes ‘promoten’

Beeld ANP

“Het laten zien van vapes inspireert anderen om ook te vapen,” stelt ic-arts Diederik Gommers in een TikTokvideo. Het leidt tot verslaving en ziekte, vervolgen andere artsen. “We slaan alarm als artsen om te voorkomen dat we jullie later in ons spreekuur zien.”

Via het TikTokaccount, #artsenslaanalarm, willen de artsen in gesprek met een aantal Nederlandse tiktokkers. Op hun account zijn zij soms ook vapend te zien. “Daardoor normaliseren de influencers het vapen. Ze maken het onderdeel van een bepaalde lifestyle,” zegt longarts Wanda de Kanter, voorzitter van actiegroep Rookpreventie Jeugd.

Tabaksindustrie

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. E-sigaretten worden door de tabaksindustrie ingezet als een ‘gezonder alternatief’, omdat er wel nicotine in e-sigaretten zit, maar over het algemeen minder toxische stoffen dan in tabak. Er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat vapen kan leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

Daarnaast blijkt dat de felgekleurde en vaak zoete vapes razendpopulair zijn onder jongeren. Volgens het Trimbos-instituut vapet 14 procent van de Nederlandse jongeren, en dat aantal neemt toe. Daarom heeft de rijksoverheid besloten vapes in de ban te doen: per 1 juli is er een verbod op het verkopen van de zoete smaakjes die voor vapes worden verkocht. Alleen vapes in tabaksmaak zullen nog te verkrijgen zijn, om zo vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren.

Is de actie #artsenslaanalarm nog wel nodig, als de zoete e-sigaretten straks toch niet meer te verkrijgen zijn? “Dan ken je de tabaksindustrie niet,” zegt kinderlongarts Noor Rikkers. “De tabaksindustrie vindt altijd manieren om hun producten aan de man te brengen. Zijn het niet de vapes dan is het snuss, of verzinnen ze het volgende product. Jongeren verslaafd krijgen aan nicotine is de basis van hun businessmodel. Als een jong persoon verslaafd raakt aan nicotine, is de kans groot dat hij dat zijn hele leven blijft.”

Bewustwording

Deze actie is voornamelijk bedoeld om influencers bewust te maken van het feit dat wat zij als voorbeeld geven, invloed heeft op wat jongeren normaal of zelfs cool vinden. Een nieuwe studie laat zien dat alleen al het blootgesteld worden aan sociale media als TikTok of Instagram, waar veel content over roken en vapen voorbij komt, geassocieerd wordt met gebruiken van e-sigaretten.

Door vapes te laten zien maken influencers eigenlijk reclame voor de tabaksindustrie, zegt Rikkers. “Ik denk dat heel veel influencers niet doorhebben dat ze een ziekmakend product aan het promoten en daarmee aan het normaliseren zijn.”

Op maandag sturen artsen gedurende de dag persoonlijke filmpjes naar nietsvermoedende influencers die wel eens vapen in hun video’s. De artsen willen dat de influencers filmpjes met hun vapes verwijderen. “En als dat lukt, zijn we snel weer van TikTok af. Dat beloven we.”