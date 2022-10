Arriva start met goedkope weekend-nachttrein tussen Schiphol en Maastricht

Beeld CATRINUS VAN DER VEEN/ANP

De nachttrein tussen Maastricht en Amsterdam rijdt vanaf 16 december alleen in de weekenden. In januari gaat het ov-bedrijf ook met nachttreinen rijden tussen Groningen en Schiphol. Op beide trajecten gaat het om een proef die een jaar gaat duren.

De Arrivatrein vertrekt elke vrijdag- en zaterdagnacht om 1.01 uur vanuit Maastricht en arriveert om 3.15 uur op Schiphol. Ook de stations Bijlmer Arena (aankomsttijd 3.02 uur) en Amsterdam Zuid (3.08 uur) worden in Amsterdam aangedaan. Om 5.40 uur vertrekt te trein weer vanuit Schiphol, om om kort voor achtenr aan te komen in Maastricht. In de trein is ruimte voor 160 personen.

De nachttrein vanuit Groningen gaat in januari rijden. Reizigers zullen voor 1.48 uur de trein in moeten stappen, en zijn om 3.50 uur op Schiphol. In omgekeerde richting vertrekt de trein om 5.07 uur vanaf Schiphol. Om 7.17 uur zijn reizigers dan in Groningen. Deze trein stopt ook op Amsterdam Zuid.

Arriva gaat werken met vaste zitplaatsen die van tevoren gereserveerd moeten worden via Gimble, de reisapp van het vervoersbedrijf. Een kaartje kost 10 euro, ongeacht het instap- of uitstapstation. Voor passagiers die de rit ‘helemaal uitzitten’ is het dus relatief voordelig. Een rit tussen Schiphol en Groningen bij concurrent NS kost met 27,90 bijna drie keer zo veel.

Het is voor het eerst dat Arriva een dergelijke stap zet. Sinds 2021 maakt Europese wetgeving het mogelijk verbindingen op basis van ‘open toegang’ aan te bieden. Daarmee kunnen vervoerders, voor eigen risico en zonder overheidsconcessie, vervoerdiensten aanbieden op het spoor. Anne Hettinga, algemeen directeur van Arriva, noemt het ‘een historisch moment’.

