Arrestatie Weski brengt proces Taghi in problemen: vier hoofdrolspelers zonder advocaat

Het grote liquidatieproces Marengo loopt opnieuw ernstige averij op. Nu de gearresteerde strafpleiter Inez Weski de verdediging van Ridouan Taghi noodgedwongen heeft neergelegd, zit de hoofdverdachte zonder advocaat. Datzelfde gold al voor kroongetuige Nabil B.

Ridouan Taghi liet zich in het monsterproces behalve door Weski ook bijstaan door haar kantoorgenoten Susanne Boersma en Laura Versluis, maar Weski leidde onmiskenbaar de verdediging. Dat geldt ook voor de verdediging van de eveneens voorname verdachten Mao en Mario R., tegen wie het Openbaar Ministerie (OM) in juni 2022 ook levenslang heeft geëist.

Vergevorderd stadium

De inhoudelijke behandeling van megazaak Marengo is weliswaar in een zeer vergevorderd stadium, maar dat liefst vier belangrijke verdachten zonder de advocaat van hun eerste keus zitten, geeft nieuwe hoofdbrekens.

De rechtbank zal moeten bepalen hoe het verder moet. “In algemene zin is het verstandig dat verdachten zich laten bijstaan door een advocaat – met name in grote zaken met grote belangen,” laat de Amsterdamse rechtbank via een woordvoerder weten. “Of en hoe een verdachte zich laat bijstaan, is iets tussen de verdachte en de advocaat. Daarmee heeft de rechtbank in beginsel geen bemoeienis. Marengo is natuurlijk een grote zaak waarin grote belangen spelen, maar het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen wat alle ontwikkelingen betekenen voor de voortgang van het proces.”

De advocaten van Inez Weski maakten maandagmiddag via een summier persbericht bekend dat zij de verdediging van Ridouan Taghi neerlegt. Niet lang daarna meldde het OM dat de onderzoeksrechter in Rotterdam had besloten dat Weski twee weken langer in de cel moet blijven. Ze zit ‘in alle beperkingen’. Dat betekent dat ze, behoudens met haar advocaten, geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben.

‘Circus Marengo’

Het neerleggen van de verdediging van de hoofdverdachte is het zoveelste hoofdstuk van wat in de wandelgangen cynisch ‘circus Marengo’ wordt genoemd. Al vanaf het begin is het proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten een beklemmende juridische dollemansrit waaraan maar geen einde lijkt te komen.

De treurige tussenstand: met broer Reduan van kroongetuige Nabil B. (2018), diens advocaat Derk Wiersum (2019) en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries (2021) vielen drie doden rond het proces. Sinds 14 maart van dit jaar zit Nabil B. zonder advocaten. De reden waarom Peter Schouten en Onno de Jong de zaak toen neerlegden, is niet bekendgemaakt. Zelf zei Nabil B. het staartje van de zaak zonder advocaten te willen afmaken, maar de rechtbank heeft nog niet bepaald of dat verantwoord wordt geacht.

Nu ook Inez Weski ruw uit de strafzaak is getrokken, is het te meer de vraag of de rechtbank nog wel op 20 oktober vonnis kan wijzen, zoals gepland.

Mohamed Razzouki

Dinsdag zou de zaak verder gaan met de dupliek in de zaak van verdachte Mohamed Razzouki: de reactie van zijn advocaten op wat de aanklagers tegen hun pleidooi hebben ingebracht. Op verzoek van Razzouki’s advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra is die dupliek verplaatst. Volgens de raadslieden is dit gedaan omdat zij ‘de impact van die arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak Marengo op dit moment niet kunnen overzien’.

De dupliek is nu verplaatst naar 15 mei. Die dag zal ook duidelijker worden hoe de rechtbank met Marengo verder wil.

Behalve voor het proces Marengo heeft de aanhouding van Weski ook consequenties voor andere strafzaken. Ze heeft een rijk gevulde portefeuille met geruchtmakende processen. Hoe die nu verder moeten is nog onbekend.

