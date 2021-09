Arnoud van Doorn, al jaren bedreven in de kunst van de handige ontkenning

Arnoud van Doorn. Beeld ANP

Volgens zijn advocaat was het Haagse raadslid Arnoud van Doorn zondag gewoon op weg naar zijn moeder, maar volgens het Openbaar Ministerie was hij bezig een ernstig misdrijf voor te bereiden tegen demissionair premier Mark Rutte. Wat is hij? Een provocateur? Een politicus? Een extremistische moslim? Of toch gewoon de ordinaire boef waar justitie hem voor houdt?

In Nederland geldt dat een verdachte onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen, zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen er voor de zekerheid maar even bij nadat Van Doorn was aangehouden door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar de autoriteiten vragen zich nog steeds af waarom de man zich zo opvallend ophield in de omgeving van Rutte.

Islamhater

“Het heeft er alles van dat de DKDB, bevangen door achterdocht en angst, in de kramp is geschoten en prematuur tot aanhouding is overgegaan,” liet de advocaat van Van Doorn weten. Maar de eerste keer is het bepaald niet dat Van Doorn (55) hardhandig in aanraking komt met justitie.

Ooit was hij lid van de PVV en zong hij in de Haagse gemeenteraad mee in het koor van de islamhaters. Tot hij aan de dijk werd gezet en voor zichzelf begon. In 2013 kwam Van Doorn terug met een mysterieuze tweet, een islamitische geloofsbelijdenis: ‘Ik getuig dat er geen godheid is dan alleen God en ik getuig dat Mohammed de gezant van god is.’

De katholiek Van Doorn had zich bekeerd en sloot zich aan bij de islamitische Partij van de Eenheid, uit naam waarvan hij onlangs nog het nieuwe extremistische Taliban-regime in Afghanistan erkende.

Sinds zijn bekering tot de islam sleept hij een spoor van aanvaringen met justitie achter zich aan. In 2013 moest hij voor de rechter verschijnen wegens handel in hennep, schending van het ambtsgeheim, het in bezit hebben van een verboden alarm­pistool en het medeplegen van diefstal met een valse sleutel in het Haagse stadhuis.

Het leverde hem een taakstraf op van veertig uur en een boete van duizend euro.

Van Doorn, toen al bedreven in de kunst van de handige ontkenning, gaf toe dat hij drugs had verkocht aan twee jongens van 14 en 15 jaar, maar dat was volgens hem alleen omdat hij een undercoveroperatie had opgezet om ‘de echte dealer’ te ontmaskeren.

Dubieuze tweets

In 2018 raakte hij opnieuw in opspraak toen hij door PVV-politica Willie Dille beschuldigd werd van betrokkenheid bij haar vermeende verkrachting. Na haar zelfmoord gaf Van Doorn een interview waarin hij de verkrachting van Dille niet uitsloot. Hij gaf aan dat er mogelijk wel jongens bereid waren om zoiets te doen als hij daartoe had opgeroepen.

Van Doorn bestookt de wereld vooral met dubieuze tweets. Twee weken geleden nog eiste het OM in Den Haag een taakstraf van 120 uur tegen hem voor het digitaal verspreiden van de wens dat Allah alle zionisten zou vernietigen.

Ook in Amsterdam is hij geen onbekende. In 2018 meldde hij zich als vrijwilliger bij het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum. Op sociale media meldde hij: ‘Leuke gastles gegeven aan onze jongens. Belangrijk om je islamitische identiteit vast te houden.’ Een jaar later werd hij door de veiligheidsdiensten aangewezen als een van de mannen die de school in extremistisch vaarwater brachten.