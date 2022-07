Arm gezin slaat mondzorg vaak over: minister wil tandarts terug op school

Beeld Getty Images

Een op de vijf kinderen in Nederland gaat nooit naar de tandarts, ook al is mondzorg tot 18 jaar gratis. Vooral kinderen in arme gezinnen slaan het tandartsbezoek over, waardoor ze in hun latere leven op kosten kunnen worden gejaagd. Daarnaast leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen, stelt minister Carola Schouten (Armoedebeleid).

Ze wil daarom dat de tandarts weer scholen bezoekt. Dat kan volgens de ChristenUnieminister op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een tandartsbus zoals die vroeger ook scholen aandeed. Over de vormgeving is ze nog in gesprek met de minister van Volksgezondheid.

Bang voor de rekening

Schouten zegt dat ze het afgelopen half jaar tijdens werkbezoeken veelvuldig is gewezen op gebrekkige mondverzorging. De relatie met armoede is volgens haar groot: “Er zijn mensen die niet meer naar de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Die zijn niet bang voor de tandarts, maar voor de rekening van de tandarts. Hun kinderen gaan vervolgens ook niet naar de tandarts.”

Behalve het bevorderen van tandartsbezoek neemt Schouten ook maatregelen die moeten leiden tot een beter inkomen. Zo gaat vanaf volgend jaar in drie stappen het minimumloon omhoog met 7,5 procent en stijgen ook de uitkeringen mee.

Daarnaast wil ze actief gaan voorkomen dat mensen die moeite hebben om rond te komen geld laten liggen waar ze wel recht op hebben. Er zijn volgens haar heel veel regelingen die onvoldoende bekend zijn bij de doelgroep. De overheid moet de boer op om die mensen op het bestaan te wijzen. Als eerste gaat dit gebeuren bij mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd.