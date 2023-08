Arib eist alle informatie rond aantijgingen over haar gedrag

Khadija Arib loopt door de Tweede Kamer. Beeld BART MAAT / ANP

Dat bevestigt ze na berichtgeving door de Volkskrant. Daarbij horen ook de ‘twee anonieme brieven die door Vera Bergkamp en oud-griffier Simone Roos zijn verzameld om dit onderzoek te legitimeren,’ laat ze aan het ANP weten.

Bergkamp heeft Arib na de vorige Kamerverkiezingen als voorzitter van de Tweede Kamer opgevolgd.

In september 2022 besloot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib in de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Op basis van anonieme brieven die daarover waren binnengekomen, is unaniem tot een onderzoek besloten.

Arib zei zondag in het VPRO-programma Zomergasten dat ze nog steeds niet weet waarvan ze precies wordt beschuldigd.

Het is niet duidelijk of Arib een termijn heeft gesteld waarop ze de documenten in handen wil hebben en welke stappen ze gaat ondernemen als er geen gehoor aan haar verzoek wordt gegeven. Arib laat zich bijstaan door de advocaten Geert-Jan en Carry Knoops.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door recherchebureau Hoffmann.