Apple geeft geen krimp na dwangsom ACM van 45 miljoen euro

Beeld AP

Of beter gezegd: tot dusver geeft Apple de nationale toezichthouder mededinging een dikke middelvinger in het geschil dat ontstond na een klacht van datingapp Tinder bij ACM. De opgelegde dwangsom is na negen weken al opgelopen tot 45 miljoen euro.

Apple eist dat betalingen van consumenten aan de datingapp via Apple lopen en rekent daarvoor tot wel 30 procent commissie. Die werkwijze is een goudmijn voor Apple. Ook Google gebruikt die methodiek. Afgelopen jaren liggen de grote techbedrijven zwaar onder vuur vanwege dat verdienmodel van de monopolisten omdat het appbouwers en consumenten zou benadelen.

Nog één keer

Mededingingsautoriteit ACM eist van Apple dat de datingapps ook andere betaalmethoden mogen gebruiken. Apple paste de voorwaarden iets aan, maar volgens ACM onvoldoende. Komend weekeinde besluit ACM of de jongste aanpassingsvoorstellen van Apple wel door de beugel kunnen. Als dat niet zo is kan ACM nog één keer een dwangsom van 5 miljoen euro opleggen.

ACM wil niet ingaan op de vraag welke andere rechtsmiddelen daarna nog openstaan om Apple op de knieën te krijgen.

Enorm bedrag

50 miljoen euro is een enorm bedrag. Ter vergelijking: In heel 2021 legde ACM in totaal voor 65 miljoen nieuwe boetes op. Voor Apple, dat een beurswaarde heeft van ruim 2,5 biljoen (12 nullen) euro, is 50 miljoen euro peanuts. Het bedrijf verdient dat letterlijk in een uur terug.

Maar de kwestie gaat om veel meer. Apple en ook concurrent Google verdienen tientallen miljarden euro’s met hun appstores. Als Apple toegeeft in de Tinderzaak dan zullen tal van andere bedrijven met appbetalingen via Apple aan de bel trekken bij ACM. En ook in andere landen zullen de appbouwers dan naar de mededingingsautoriteit stappen om de marktmacht van de ‘big tech’ aan te pakken..

‘Apple-belasting’

Vorige maand kondigde de nieuwe stichting App Stores Claims van techondernemer Alexander Klöpping aan dat Apple en Google worden gedaagd vanwege de ‘Apple-belasting’ op aankopen via de appstore. Consumenten zouden daardoor stelselmatig 30 procent te veel hebben betaald en de stichting wil dat geld terug.

De twee techfirma’s reageren met alle mogelijke juridische stappen. Met kleine stapjes proberen ze hun goede wil te tonen. Ze verlaagden de commissie voor kleine bedrijven naar 15 procent, maar het overgrote deel moet nog steeds 30 procent afdragen. Google kondigde deze week aan te gaan ‘experimenteren’ met rechtstreeks factureren door sommige apps aan gebruikers. Muziekdienst Spotify zou het eerste bedrijf zijn dat mag experimenteren, maar over de voorwaarden en tijd is nog niets bekend.