App voor daklozen in Amsterdam bijna 2500 keer gedownload

De Streetlife-app helpt onder meer bij het vinden van basisvoorzieningen, zoals openbare toiletten en waterkraantjes.

De Streetlife-app is een initiatief van hulpverleningsorganisatie De Regenboog Groep, in samenwerking met softwaremaker Enjoy My City.

De Regenboog Groep is blij met de duizenden downloads. “We merken aan de drukte in onze inloophuizen dat er te veel mensen op straat moeten overleven. Het helpt ons dat mensen nu ook via Streetlife de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben,” aldus woordvoerder Joost Slis.

De app helpt ook bij het vinden van basisvoorzieningen, zoals openbare toiletten en waterkraantjes. “De software is in eerste instantie gemaakt zodat steden aan toeristen kunnen laten zien wat er allemaal bij hen te doen is. Later bedacht ik dat ik met wat aanpassingen de app geschikt kon maken voor daklozen,” aldus Jeroen Goeman Borgesius, bedenker van de app. Alle hulpverlenende organisaties in Amsterdam mogen gegevens aanleveren.

Niet meer in de kou

Volgens De Regenboog Groep wordt de bruikbaarheid van de app de komende winter op de proef gesteld. “In de wintermaanden zal de behoefte aan voorzieningen voor daklozen verder toenemen,” aldus Slis. “Ik hoop dat de app dan een rol kan spelen om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de nachtopvang aan te geven. Dan kunnen we voorkomen dat mensen in de kou van de ene naar de andere opvang moeten lopen.”

Volgens de hulporganisatie, die acht inloophuizen heeft voor daklozen in Amsterdam, heeft ongeveer 70 procent van hun bezoekers een smartphone. De app is er voor Android en Apple en is gratis te downloaden.

