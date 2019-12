ANWB verwacht drukke ochtendspits door actie bouwers en boeren

De protestactie van bouwers én boeren leidt dinsdag zo goed als zeker tot een verkeerschaos. De actievoerders houden dinsdagochtend vanaf 07.00 uur langzaamaanacties op verschillende snelwegen. Het ANWB verwacht dan ook een ‘extreem drukke ochtendspits’.

Het gaat om een initiatief van Stichting Bouw in Verzet. Het bestuur heeft dinsdag tot landelijke actiedag uitgekozen. De stichting vindt dat het kabinet nog steeds te weinig doet om snel uit de stikstof- en PFAS-crisis te komen. De bouwers hebben de boeren opgeroepen zich bij het protest aan te sluiten, nu Farmers Defence Force alle acties heeft afgeblazen uit vrees voor forse schadeclaims. Aanleiding is een uitspraak van de rechter.

“We verwachten duizenden deelnemers. We krijgen nu ook veel aanmeldingen van boeren, want de actiebereidheid is groot. Ze staan met hun rug tegen de muur en willen iets doen,” aldus Jacco van den Berg van Bouw in Verzet. Volgens hem is het niet de bedoeling om blokkades op te werpen. “Daar heeft niemand iets aan.”

7 verzamelplekken

Tussen 06.00 en 06.30 uur verzamelen actievoerders zich op zeven locaties in Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Helmond, Born, Apeldoorn en Assen. Vanaf 07.00 uur gaan trekkers, shovels, kranen en andere voertuigen de snelweg op. “Dat is aan het begin van de ochtendspits, dus dat kan heel druk worden. Zeker bij grote knelpunten zoals de A2 bij Den Bosch, de A7 en de A9 bij Alkmaar en de A27 tussen Breda en Gorinchem is het altijd al vroeg druk. Als actievoerders over die wegen gaan rijden, zal het verkeer er extreem veel last van krijgen,” voorspelt Heleen de Geest van de ANWB Verkeerscentrale.

Niet alleen op snelwegen maar vooral op het onderliggend wegennet zal het verkeer flink worden gehinderd door aanwezigheid van tractoren en ander langzaam rijdend verkeer. Eerdere betogingen in oktober leidden ook tot erg veel verkeershinder.

Geluk bij een ongeluk is volgens De Geest dat de actie op woensdag en niet op donderdag wordt gehouden. “De ochtendspits op woensdag is normaliter minder druk dan die van donderdag. Daarnaast wordt het redelijk weer, dat is ook een pluspunt. Maar als ze echt héél langzaam gaan rijden, dan zal het verkeer hoe dan ook snel vast komen te staan.”

Met name het boerenprotest van 1 oktober leverde een verkeerschaos op toen trekkers massaal richting Den Haag (Malieveld) reden.

Steeds meer protestboeren op weg