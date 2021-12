Antwerpen puilt uit met Nederlanders die lockdown omzeilen

In de file bij Hazeldonk, op weg naar een dagje winkelen in België. Beeld JEFFREY GROENEWEG/ANP

Als op de Grote Markt van Antwerpen de deejay vraagt ‘en wie komen er allemaal uit Nederland?’ gaan enkele tientallen armen de lucht in. Zo ook die van de familie Hendrikx uit Reusel, een grensdorp onder Tilburg. Zij brengen al vijf jaar de dagen na kerst in Antwerpen door, maar zo was het nog nooit. “Veel meer Nederlanders dan anders,” zegt dochter Romy (20).

De invasie is een grote ergernis van de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx. Op de radio heeft ze het ‘niet erg sociaal, niet solidair en niet verstandig’ genoemd dat Nederlanders massaal haar verzoek om weg te blijven negeren. Dat in België de winkels en de horeca wél open zijn, werkt deze kerstvakantie als een magneet.

Er staan dinsdagochtend in Nederland slechts vijf files op de snelwegen, allemaal rond Breda. Al dat verkeer is op weg naar Antwerpen, 25 kilometer van de grens. In de treinen naar België is het zo druk dat het volgens de reisplanner van de NS onmogelijk is anderhalve meter afstand te houden, een regel die overigens in België ook geldt. Op woensdag gebeurt hetzelfde, en inmiddels raadt de NS voor de rest van de week af om de trein naar Vlaanderen te nemen.

Voor de parkeergarages in Antwerpen staat dinsdag een stoet Nederlandse kentekens. Bij de parking Grote Markt blokkeert de politie rond het middaguur met een busje de weg. Nederlanders worden gesommeerd uit de rij te gaan. Voor de goede orde: dat is driekwart van alle auto’s.

“Alleen Belgen met een parkeerabonnement mogen er nog in,” zegt agent John Traets. “Dat doen we ook bij een andere parkeergarage zo. Het is gewoon te druk hier, maar voor veel Nederlanders is dit de enige weg die zij of hun navigatie kennen.”

Ook gewild bij Nederlanders tijdens een tripje naar Antwerpen: met de auto naar bioscoop Kinepolis, wat na de uitspraak van de Belgische Raad van State weer mogelijk is. Beeld BELGA

Het gezin uit Reusel heeft daar geen last van gehad, zegt moeder Simone Hendrikx op de Grote Markt. “Wij konden vlak bij ons hotel parkeren. We blijven drie dagen vooral om te winkelen en lekker uit eten te gaan. Het is juist gezellig en fijn dat hier alles wel nog mag. Ik mis alleen de kerstmarkt, die is er dit jaar niet.”

Belasting voor de zorg

De Bredase vrienden Jordi en Richard, die met hun vriendinnen naar Antwerpen zijn gekomen ‘om te lunchen, wat te winkelen en op het eind nog een borreltje te drinken’, vinden het maar onzin dat Nederlanders eigenlijk niet welkom zijn in België. “Dat is toch discriminatie? Wat zijn wij nou anders dan iemand uit de andere kant van België?” vraagt Jordi zich af.

Dat gaat het ook niet om, stelt de bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst in Het Nieuwsblad. Nederlanders die in zijn land komen shoppen en dineren en zo de lockdown ontduiken ‘kunnen uiteindelijk de zorg in Nederland extra belasten, als ze hier geïnfecteerd worden’.

Van Ranst: “Ik vrees niet dat ze plots de omikronvariant massaal naar België brengen, want daar hebben wij er evenveel van. Het moet echter wel binnen de perken blijven. Maar herinner ik me ook een tijd dat wij exact hetzelfde deden toen de terrassen hier niet open waren, maar wel bij hen.”

Kleding passen

Terrasweer is het deze dinsdag niet bepaald. De regen klettert op de straten en pleinen van Antwerpen. Funshoppers duiken dan ook snel de winkels in en anders wel de horeca. Cafés, restaurants en broodjeszaken puilen uit. Rotterdammer Remko van Gorkom: “Wij hebben net een broodje gehaald en daar was het echt stampensvol. Een klant die wilde opstaan om plaats te maken kreeg van de serveerster te horen dat ie kon blijven zitten, het was zo stervensdruk dat ze toch niet meer mensen konden helpen.” Van Gorkoms vriendin Sara moest wel bij de zuiderburen gaan winkelen, zegt ze: “Ik ben zwanger en ik heb geen kleren meer die nog passen. Die kun je natuurlijk ook online bestellen, maar dat is niet zo handig met passen.”

En hij: “Ik had haar in februari voor haar verjaardag een ring beloofd van Anna+Nina en die moest er toch echt dit jaar nog komen en hier in Antwerpen hebben ze daar een winkel van. Die ring is nu in de pocket.”

Later op de dag moeten al die Nederlanders weer naar huis en dat is te merken bij de tankstations op de uitvalswegen van Antwerpen. Overal gele kentekenplaten aan de pomp, want dat scheelt toch al gauw dertig cent per liter. En we blijven toch Nederlanders.