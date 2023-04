Antoni van Leeuwenhoek ontdekte de zaadcellen in sperma: ‘Wilde er alles over weten’

Hij was de grondlegger van de microbiologie, ontdekte de zaadcellen in sperma en maakte zelf tekeningen van zijn vondsten: Antoni van Leeuwenhoek was een man van vele gedaanten. 300 jaar na zijn dood wijdt Rijksmuseum Boerhaave in Leiden een tentoonstelling aan hem, als hernieuwde kennismaking.

Het is dit jaar niet alleen driehonderd jaar geleden dat Van Leeuwenhoek overleed; precies vijftig jaar daarvoor schreef Antoni van Leeuwenhoek de eerste van zijn vele baanbrekende brieven naar de Royal Society, een club voorname wetenschappers in Londen.

Die brieven, over de bijzondere ontdekkingen die hij deed onder zijn microscoop, leverden hem uiteindelijk wereldwijde naamsbekendheid op als grondlegger van de microbiologie. Het is de reden dat er in Amsterdam een ziekenhuis annex kankerinstituut naar Van Leeuwenhoek vernoemd is, en dat hij in 2004 vierde werd bij de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden.

Maar wat weet de gemiddelde Nederlander drie eeuwen later eigenlijk echt nog over hem? Niet heel veel, vermoedt Tiemen Cocquyt, conservator bij Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, waar vanaf dinsdag een speciale tentoonstelling over Van Leeuwenhoek te zien is. En dat is jammer, vindt Cocquyt, want Van Leeuwenhoek was een man van vele gedaanten. Samen met ons behandelt hij er zes.

De ontdekker

Het is een van de bekendste verhalen uit het leven van Van Leeuwenhoek. In 1674 gaat hij varen op het Berkelse Meer bij Berkel en Rodenrijs, waar hij een buitenhuisje heeft. Hij schept wat water op en bestudeert dat even later met zijn zelf gefabriceerde microscoop. De ‘kleine dierkens’ die de stoffenhandelaar uit Delft vervolgens in groten getale ziet krioelen, zijn bacteriën. Van Leeuwenhoek is de eerste persoon ter wereld die deze micro-organismen voor zijn ogen krijgt en is daarmee zonder het zelf te weten de grondlegger van de microbiologie.

“Van Leeuwenhoek wist niet dat hij bacteriën zag,” aldus Cocquyt. “Voor hem was het gewoon: wow, wat is dit? Dat is kenmerkend voor hoe hij in de wereld stond. Hij keek met een heel open blik om zich heen, verwonderde zich overal over. Hij sleepte alles wat hij maar zag mee naar huis en legde het onder een van zijn vele microscopen.”

Een van de door Antoni van Leeuwenhoek gebouwde microscopen. Beeld Rijksmuseum Boerhaave

Op die manier deed Van Leeuwenhoek nog veel meer ontdekkingen. Rode bloedcellen, spermacellen (daarover later meer), koffie, cacao: de Delftenaar had steeds de buitengewone eer om die als eerste aardbewoner van dichtbij te bekijken. En hij had dat, behalve aan zijn tomeloze nieuwsgierigheid, vooral te danken aan zijn extreme handigheid.

De handyman

Van Leeuwenhoek was in zijn werkzame leven een behoorlijke duizendpoot. Hij had naast zijn stoffenhandel een functie bij de gemeente Delft, maar was ook landmeter, curator van erfenissen en wijnroeier, wat inhield dat hij moest uitrekenen hoeveel wijn er in een vat zat, om te bepalen hoeveel belasting er kon worden geïnd.

Een slimme, veelzijdige man dus, die er in zijn vrije tijd ook nog eens in slaagde om een eigen microscoop te bouwen. Die bestonden elders in Europa ook al, maar niemand kon de voorwerpen en substanties onder de lens zo vergroten als Van Leeuwenhoek. “Daarmee maakte hij het verschil,” zegt Cocquyt. “Als je door de microscopen van Van Leeuwenhoek kijkt, is dat bijna cinema, je zit echt op de eerste rij.”

Een nieuwe microscoop maakte de handyman uit Delft in een handomdraai. “Aan het einde van zijn leven (Van Leeuwenhoek werd 91, red.) had hij er echt honderden. Overal in zijn kantoortje lagen ze, met allerlei preparaten eronder. Hij had er ook een aantal om te laten zien aan bezoekers, die geregeld voor de deur stonden.”

Wel was hij heel terughoudend met uitleggen hoe hij de microscopen precies maakte. Cocquyt: “Dat hield hij angstvallig geheim. Hij gaf genoeg prijs om de aandacht te trekken, maar was wel zo handig om niet alles te laten zien. Zo hield hij steeds een kennisvoorsprong.”

Het is indrukwekkend hoe handig en vindingrijk Van Leeuwenhoek was, ontdekte de conservator tijdens het bestuderen van zijn leven en werk. “Het komt in zoveel dingen terug. In Londen is een kurkpreparaat van hem bewaard, dat zijn echt super-, superdunne plakjes. Dat heeft hij gedaan met een heel scherp scheermesje. Hij probeerde het net zo lang tot hij had wat hij wilde.”

De schrijver (en tekenaar)

Hoe word je in de zeventiende eeuw als onbekende stoffenhandelaar met mogelijk baanbrekende ontdekkingen opgemerkt, en – ook niet onbelangrijk – serieus genomen? Van Leeuwenhoek wist dat hij in Londen moest zijn. Daar was in 1660 de Royal Society opgericht, de Britse academie voor wetenschappen.

Hij begint het genootschap in Engeland vanaf 1673 brieven te schrijven. In het Nederlands; ze worden in Londen door een Duitser vertaald in het Engels. De eerste uiteenzettingen van zijn ontdekkingen maken nog weinig indruk. Maar de achttien kantjes lange brief van 9 oktober 1676 waarin Van Leeuwenhoek zijn bacteriënvondst beschreef, slaat in als een bom.

Van Leeuwenhoek was een prima schrijver, zegt Cocquyt, die een flink deel van zijn vele brieven las. “Soms springt hij wat van de hak op de tak. Als we het naar de huidige tijd zouden trekken, schrijft hij in een soort blogvorm, het zijn dagboekachtige aantekeningen.”

Wie al het bovenstaande leest, kan de indruk krijgen dat Van Leeuwenhoek slechts een handige hobbyist was, zonder wetenschappelijke basis. Maar daarmee doe je hem tekort, vindt Cocquyt. “Hij heeft nooit een studie gedaan, maar hij had echt wel een idee waar hij mee bezig was. De beschrijvingen van zijn ontdekkingen zijn verrassend objectief. Hij omschreef nauwkeurig wat hij zag, en speculeerde niet.”

Op verzoek van de Royal Society voegde Van Leeuwenhoek ook tekeningen bij zijn brieven. Zelf was hij onzeker over zijn capaciteiten; hoe kan het ook anders als je geen tekenopleiding hebt en opgroeit in het Holland van de Gouden Eeuw. “De standaard lag destijds nogal hoog, wat dat betreft. Maar als je nu de tekeningen van sommige vondsten bekijkt zijn ze gewoon beeldschoon, echt prachtig.”

De kennis van Johannes Vermeer (toch?)

Zelden (of nooit?) zullen er twee grotere beroemdheden op dezelfde pagina van het geboorteregister hebben gestaan dan in oktober 1631 in Delft. Antoni van Leeuwenhoek en kunstschilder Johannes Vermeer werden binnen één week geboren in dezelfde stad, waar toen zo’n 20.000 mensen woonden. Cocquyt: “Het is dus verleidelijk om te zeggen dat ze elkaar goed kenden, en elkaar misschien zelfs inspireerden. Maar we weten het simpelweg niet, er zijn geen bewijzen voor.”

Wel is het zeker dat Van Leeuwenhoek in 1675, net toen hij op het punt stond om door te breken in de wetenschap, de erfenis van Vermeer afhandelde. “Dat is eigenlijk het enige wat je met zekerheid kunt zeggen. We zouden zo graag meer weten over Van Leeuwenhoek. Ook over wat hij bijvoorbeeld vóór zijn veertigste deed, maar daar is nauwelijks iets over bekend.”

De voortplantingsfanaticus

In het sperma dat Van Leeuwenhoek overhandigd kreeg van een persoon met gonorroe, zag hij talloze diertjes krioelen. Toen hij diezelfde schepseltjes aantrof in zijn eigen zaad, dat hij opving in een buisje nadat hij met zijn vrouw de liefde had bedreven, wist hij dat die niks met ziekte te maken hadden. Hij ontdekte, kortom, het bestaan van zaadcellen. ‘Levensbrengers’, zoals hij het noemde.

Hiermee maakte Van Leeuwenhoek een einde aan de slepende discussie tussen de ovisten en de spermisten. De ovisten dachten dat al het menselijk leven uit de vrouwelijke eicel kwam en het hebben van seks de groei van een embryo hooguit stimuleerde.

Verschillende substanties die Van Leeuwenhoek onder de microscoop legde, waaronder spermacellen. Beeld ANP

Het voortplantingsvraagstuk liet hem ook na zijn belangrijke vondst niet los. “Hij was er echt door gegrepen en wilde er alles over weten,” zegt Cocquyt. Van Leeuwenhoek bestudeerde het sperma van alle diersoorten die hij maar kon vinden.

Zo beschreef hij hoe hij sperma probeerde af te nemen van een haan, las Cocquyt. ‘Ik heb iets te hard geknepen’, schreef Van Leeuwenhoek. ‘Dus er zat allemaal bloed bij.’ “Ook dit toont weer aan wat voor een praktijkman hij was,” aldus Cocquyt. “Hij deed echt alles zelf.”

Het wereldwijde icoon

Drieënhalve eeuw geleden deed Antoni van Leeuwenhoek de wetenschappelijke wereld op haar grondvesten schudden. Het leverde hem een wereldwijde naamsbekendheid op die nog altijd voortduurt. De wetenschap ontwikkelde zich sindsdien tot een niveau waar Van Leeuwenhoek op zijn studeerkamer in Delft geen flauw benul van had.

En toch kunnen we eeuwen later nog altijd heel veel van hem leren, zegt Cocquyt. “In de tijd dat Van Leeuwenhoek leefde, waren andere wetenschappers bezig met het bestuderen van de planeten, van de sterrenstelsels. En wat deed hij? Hij keek gewoon wat hij recht voor zijn voeten aantrof, ging dat onderzoeken en trof een exotische microwereld aan die niemand kende.”

Boven alles was Van Leeuwenhoek dus een man van de praktijk, van naar buiten gaan en je daar permanent verwonderen. “Wij kunnen misschien wel denken dat we inmiddels alles weten, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Sterker nog: dat ís niet zo.”

Onvoorstelbaar, tot en met 7 januari 2024 te zien bij Rijksmuseum Boerhaave in Leiden