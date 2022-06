Anonieme tipgever gaf social media-accounts en telefoonnummer Nederlandse pedofiel Nelson M. door

AMSTERDAM - Evelien Holksen (Founder Free a Girl) tijdens de persconferentie over de aanhouding van Nelson M. Beeld ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

De arrestatie gebeurde zondag om 17 uur toen M. bezig was met een op handen zijnde deal van mensenhandel van een puber dan wel de verkoop van kinderporno. Het onderzoek naar de deal die M. tijdens zijn arrestatie wilde afsluiten, is nog gaande, aldus het Mexicaanse OM.

Tijdens M.’s arrestatie nam de Mexicaanse politie kinderporno, een vuurwapen en cocaïne in beslag. Woensdag vindt in Mexico de eerste zitting plaats van M.

Anonieme tipgever

“M. kon worden aangehouden nadat een anonieme tipgever, een jongvolwassen man, een week eerder belde naar het OM met de mededeling dat M. zich schuldig zou maken aan mensenhandel van kinderen. Deze persoon verstrekte informatie over het mailaccount van M., gaf diens social media-accounts en telefoonnummer,” aldus Laura Angelina Borbolla Moreno van het OM in Mexico.

Tijdens een huiszoeking in de woning van M., met een speciale speurhond die getraind was om chips op te sporen, werden drie laptops, usb-sticks en meerdere telefoons aangetroffen. Cyber-experts stelden materiaal veilig van 4 terabytes. Op de beelden stonden kinderen van verschillende leeftijden erotisch afgebeeld.

Toevluchtsoord voor pedofielen

M. zat de afgelopen vier maanden in Mexico, dat bekend staat als toevluchtsoord voor pedofielen, producenten en distributeurs van kinderporno.

Evelien Hölksen van Free a Girl zei tijdens de persconferentie teleurgesteld te zijn dat de Nederlandse politie M. niet op de internationale opsporingslijst heeft gezet en zijn paspoort niet heeft ingenomen. “Het OM heeft niets gedaan om te voorkomen dat M. zich weer zou bezighouden met dergelijke strafbare feiten. Kinderen moeten wereldwijd worden beschermd tegen dit soort mensen.”

Paola Felix Diaz van de internationale hulporganisatie Operation Underground Railroad: “Ons land moet geïnformeerd worden over dergelijke pedofielen. Nu heeft M. zich vier maanden kunnen begeven in de buurt van scholen en kinderen. Wij moeten kinderen beschermen tegen dit soort mensen. Mexico is geen paradijs voor kinderporno. ”