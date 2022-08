Annemarie Jorritsma (VVD) stapt volgend jaar uit de politiek: ‘Ik ga niet achter de geraniums zitten’

Annemarie Jorritsma: ‘Als gemeenteraadslid in Bolsward was ik best wel bescheiden, maar als je je de kaas van het brood laat eten in de landelijke politiek, heb je toch een probleem.’ Beeld GUUS SCHOONEWILLE

Het is moeilijk voorstelbaar, maar Annemarie Jorritsma (72) was ooit een verlegen meisje. Ze groeide op in Hengelo, werd in 1978 raadslid in Bolsward, in 1982 Tweede Kamerlid, was vervolgens tweemaal minister en eenmaal vice-premier onder Wim Kok. In 2003 werd ze burgemeester van Almere, nu is ze senaatsfractievoorzitter van de VVD.

Wat is er gebeurd met dat verlegen meisje?

“Dat heb ik gauw afgeleerd. Als gemeenteraadslid in Bolsward was ik best wel bescheiden, maar als je je de kaas van het brood laat eten in de landelijke politiek, heb je toch een probleem. Wat ik meteen wist, was dat je, zeker als vrouw destijds, meer je stinkende best moet doen dan de meeste mannen. Dat is nu beter in balans.”

Nu bent u ongeveer de grand old lady van de VVD.

“Vreselijk! De generatie boven mij is dood. Ik ben nu 72. Neelie is er ook nog. Els Veder is net overleden. Dat was wel een van mijn voorbeelden waar ik contact mee had.”

U loopt al zo lang mee, dat u steeds opduikt in parlementaire enquêtes.

“Onlangs was ik voor de vijfde keer in een parlementaire enquête, nu naar de gaswinning. Een verrassing voor me. Ik heb het beleid alleen maar uitgevoerd. Bij de eerste enquête heb ik al training van de landsadvocaat gehad. Die zei: denk erom, ze zullen proberen je meningen te ontfutselen, dat moet je niet doen. Het gaat over feiten. Ik ben daar wel harder in geworden. Ze probeerden het bij de gaswinningenquête twee, drie keer: wat vindt u er dan nú van? Ik vind helemaal niets! Dat verwart het beeld.”

Wat is veranderd in de politiek in al die decennia?

“Wat ik zelf het ergste vind is dat het alleen nog maar over personen gaat. In de mediacratie is beeldvorming belangrijker dan vroeger. Voor elk debat moet Rutte naar de Kamer. Dat was vroeger nooit zo. Een vakminister deed dat. Maar als het over beeldvorming gaat, is het een methode die de oppositie gebruikt om hem te beschadigen. De Tweede Kamer en de senaat doen zichzelf tekort door dat zo ver te laten komen.”

“Rutte moet minder aanwezig zijn bij Kamerdebatten. Het risico is dat hij elke keer krasjes oploopt. Niemand heeft er belang bij Rutte ongeschonden te laten, behalve wijzelf. Dat moeten we ons altijd realiseren. We zijn nog steeds de grootste en als je naar de polls kijkt, verandert dat ook nog niet heel erg.”

Waar verbaast u zich nog over in de Haagse cultuur?

“Wat er nu gebeurt in de nationale politiek is zoals het was toen ik begon in de gemeenteraad van Bolsward. De verhoudingen waren slecht. Als de PvdA-fractievoorzitter iets zei, waren we tegen omdat híj het zei. In Den Haag was het een warm bad met andere partijen. We konden een politiek gevecht voeren met elkaar, maar de persoonlijke verhoudingen waren supergoed. Ik zie nu hier in Den Haag de raad van Bolsward terug. In de Kamer wordt voortdurend op de persoon gespeeld. Wil er ooit rust komen in de politiek, dan zal dat anders moeten.”

Mark Rutte is de langstzittende premier ooit geworden.

“We mochten het niet vieren! Hij vindt het prachtig werk, nog steeds. Onbegrijpelijk, maar goed. Ik heb er groot respect voor dat iemand zo vol goede moed blijft, altijd bereid om deals te sluiten en ministers van andere partijen te helpen. Ik heb het idee dat we veel meer doen aan het stutten en ondersteunen van ministers van andere partijen dan die van onszelf. Hij vindt het echt een opdracht die hij met liefde doet.”

Is het niet vreemd dat er in de verste verte geen opvolger klaarstaat?

“We hebben in de partij geen armoede aan potentiële opvolgers. Ik was daar een poosje geleden onrustiger over. Maar ik zie er in dit kabinet sowieso een stel zitten en in de marge van dit kabinet ook nog wel een paar. Mijn inschatting is dat er weer echt een serieuze afweging wordt gemaakt rond de volgende verkiezingen. Maar we gaan eerst kijken wat hij wil, dan wat de partij wil.”

Hoe kijkt u terug op de kabinetsformatie met uw duoverkennerschap met Ollongren, waardoor ‘Positie Omtzigt, functie elders’ naar buiten kwam?

“Dat was gewoon pijnlijk. Vooral voor Kajsa, ik ben redelijk buiten schot gebleven, maar ik heb zeer met haar meegedaan en mee geleden. Verschrikkelijk wat daar gebeurde. We konden daar ook niets aan doen. Al was het maar dat wij niet eens wisten dat het op papier stond. We hadden dat papier nog niet gezien, dat lag op onze tafel klaar om te gaan behandelen. Toen kwam ze erachter dat ze corona had en heeft ze dat papier van tafel gesleurd. Had ze het maar laten liggen. Dan was er niets gebeurd en hadden we het waarschijnlijk weggebonjourd.”

Gaat u nog een keer op voor het lijsttrekkerschap van de VVD in de Eerste Kamer?

“Nee, voor mezelf vind ik twee keer vier jaar in de senaat de limit. Dat geldt voor alle VVD-senatoren. Daarnaast word ik volgend jaar 73 en ik wil niet tot mijn 78ste blijven zitten. Ik weet nu alles wat er speelt, ook omdat ik in het VVD-kernteam zit. Het kan ook wel lekker zijn om niet alles meer bij te houden. Iets heel banaals waar ik me op verheug: dat ik voor het eerst in 45 jaar buiten de recesperiode op vakantie kan. Een paar nevenfuncties lopen nog een of twee jaar door. Ik heb nu een nieuwe, die is zo verdomde leuk, ik ben commissaris bij Roompot geworden. Ik ga niet achter de geraniums zitten.”