Annabel Nanninga wil ‘volledige sanering’ jongerenpartij FvD

Thierry Baudet, Theo Hiddema, Derk Jan Eppink, Annabel Nanninga en Paul Cliteur tijdens een FvD-bijeenkomst in Taets. Beeld ANP

Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob hebben geuit en nazisympathieën hebben. Het bestuur van de jongeren van Forum voor Democratie (JFvD) laat onderzoek doen, zo werd zaterdagavond laat aangekondigd. Volgens het bestuur van zijn de betrokken leden ‘uit hun functies ontheven in het belang van de partij’.

Nanninga vindt dit ‘too little, too late’. Op Twitter zegt ze dat ze een ‘volledige sanering’ wil van de JFvD. Ook Rob Roos, lid van het Europees Parlement namens FvD, distantieert zich van de jongerenpartij. ‘Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme. Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFvD hadden opgedoekt.’ Roos stelt voor de jongerenafdeling opnieuw op te zetten. ‘Zoals de Zweden Democraten dat ooit hebben gedaan. Kan nog.’

Nee, too little, too late. Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden. Ik sta hier volstrekt niet achter, en verwacht een volledige sanering van de JFVD. https://t.co/mtARBtEfwf — Annabel Nanninga (@ANanninga) 22 november 2020

Thierry Baudet noemde de reactie van het bestuur zaterdag op Twitter nog een ‘uitstekend optreden’. Zijn partijgenoten zijn het hier duidelijk niet mee eens. Naast Nanninga en Roos nemen onder anderen FvD-senator Toine van Beukering, fractievoorzitter in Friesland Maarten Goudzwaard en fractievoorzitter in Flevoland Gert-Jan Ransijn afstand van de JFvD.

Voorzitter

De voorzitter van de JFvD en rechterhand van Baudet, Freek Jansen, is niet onomstreden. Hij zou geregeld hebben dat partijleider Baudet een ontmoeting had met de Amerikaanse white supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand. Eerder werkte hij bij de gemeente Westland, waar zijn voormalige baas claimde dat Jansen een enorme belangstelling had voor het Derde Rijk en de rol van Adolf Hitler. Jansen noemde dat ‘belachelijke’ en ‘lasterlijke’ verklaringen. Hij is tevens de beoogd nummer 7 op de landelijke kandidatenlijst die Forum voor Democratie vorige maand bekendmaakte.