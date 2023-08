Annabel Nanninga wil namens JA21 de Kamerverkiezingen in

Annabel Nanninga. Beeld Manon van der Zwaal/Lumen

Ze laat ook weten geen interesse te hebben in de positie van lijsttrekker. Nanninga is momenteel fractieleider namens de partij in de Senaat en fractievoorzitter van de partij in de Amsterdamse gemeenteraad.

“Ja ik heb gesolliciteerd, iets wat intern al voor de val van het kabinet bekend was dat ik dat zou doen,” twittert ze. “En nee ik wil geen lijsttrekker worden, de rest is aan de sollicitatiecommissie.” De politicus zegt desgevraagd dat ze geen verdere vragen wil beantwoorden.

Meerdere Haagse bronnen melden dat niet alle leden de ambities van Nanninga toejuichen. Ze vinden het niet netjes als ze haar baan als fractieleider in de Eerste Kamer hiervoor vroegtijdig verlaat. Bovendien wordt geklaagd over haar harde toon op het gebied van migratie. Wel merkt een bron op dat er weinig alternatieven zijn nu Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink na onenigheid hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen.

