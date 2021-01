Andere rekenmethode: ineens 120.000 extra Nederlanders gevaccineerd

Het percentage aan vaccinaties is voortaan gebaseerd op de hoeveelheid vaccins die is afgeleverd bij priklocaties. Beeld ANP

Daardoor hebben tot en met zondag plots 346.790 mensen het vaccin in hun arm gekregen. Eerder op zondagmiddag stond nog op de coronawebsite van de overheid dat er tot en met gisteren 226.298 prikken waren gezet: een verschil van maar liefst 120.492 mensen.

Er prijkte tot nu toe een waarschuwing op de site: ‘Het kan een tijd duren voordat een prik wordt gemeld. Het daadwerkelijke aantal gezette prikken ligt daarom hoger.’ Dat euvel probeert verantwoordelijk coronaminister De Jonge met een nieuwe telwijze te ondervangen.

Op de website wordt de volgende tekst geplaatst: ‘De vaccinatiecijfers die tot en met 30 januari 2021 op dit dashboard zijn gepubliceerd, bleken in de praktijk vaak niet compleet. Ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg meldden het aantal prikken vaak pas later, waardoor er sprake was van onderraportage. Om toch tot een zo goed mogelijke schatting te komen van het aantal gezette prikken, wordt dit vanaf 31 januari 2021 tijdelijk ondervangen door een rekenkundige aanname.’

Vaccins op priklocaties

Het cijfer is voortaan gebaseerd op de hoeveelheid vaccins die is afgeleverd bij priklocaties. Ook wordt rekening gehouden met 5 procent verspilling en met de aanname dat er 6 prikken uit een flacon van het Pfizervaccin en 10 prikken uit een flesje met Modernavaccin gehaald kunnen worden.

Later, wanneer de registratie helemaal op orde is, zal weer worden teruggevallen op het RIVM-systeem. Ook dan kan er weer een plotse verandering plaatsvinden van de gemelde getallen. Opmerkelijk: minister De Jonge zal de grote aanpassing niet gelijk vandaag melden in een Kamerbrief.

Volgens de website ourworldindata.org was in Nederland op 30 januari 1,3 procent van de mensen gevaccineerd, tegen 2,7 procent in de Europese Unie. Deze nieuwe telwijze van de Rijksoverheid zal ons landelijke cijfer rond de 2 procent doen belanden, leert een simpele berekening.

Onder vuur

Minister De Jonge ligt onder vuur over de tegenvallende vaccinatiepercentages in ons land ten opzichte van andere EU-landen. Hij beloofde vorige week dat er de komende weken meer geprikt zal worden, waardoor we ‘ons been bijtrekken’. Dit betekent wel dat Nederland minimale voorraden krijgt.

Komende week alleen al, is de planning, zullen er een kwart miljoen prikken worden gezet. Donderdag praat de Tweede Kamer over het coronabeleid, inclusief de vaccinatiestrategie.