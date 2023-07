Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman steunt kandidatuur Timmermans: ‘Een man, maar wel een heel goede man’

Marjolein Moorman. Beeld JERRY LAMPEN/ANP

Nee, ze was niet verrast, zegt Moorman tussen de vergaderingen op het Stadhuis door. Ze wist naar eigen zeggen al een paar dagen geleden dat Eurocommissaris Timmermans zich als kandidaat zou melden. “Ik vind het moedig dat hij het doet. Hij heeft enorm veel Haagse ervaring en op klimaatgebied ontzettend veel bereikt. Als we ons achter hem verenigen, kunnen we echt een koerswijziging krijgen in het land.”

Moorman werd al enige tijd in Den Haag genoemd als kanshebber voor het leiderschap van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Tegen Het Parool zei ze vorige week dat ze deze zomer diep na zou gaan denken over een stap naar de landelijke politiek. Ze is gevraagd door de partijtop om over een lijsttrekkerschap na te denken, al benadrukt ze dat er meer mensen zijn gevraagd.

Nu Timmermans zich definitief heeft gemeld voor de lijsttrekkersverkiezing, zal Moorman dat niet meer doen. Die verkiezing wordt desondanks gehouden, maar lijkt nu vooral alleen een formaliteit. Moorman blijft wethouder in Amsterdam met onder meer onderwijs, jeugdzorg en armoedebestrijding in haar portefeuille. Ze zal ook niet op een verkiesbare plek op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan staan.

Tegelijkertijd erkent Moorman dat ze er wel ‘zin in had’. “Ik heb lang nagedacht of ik in Den Haag het verschil zou kunnen maken voor mensen. Ik zag dat wel voor me, maar tegelijkertijd weet ik ook wat ik hier in Amsterdam allemaal kan doen en wat ik hier zou achterlaten. Het is niet zo voor mij dat Den Haag een stap hoger is.”

Moorman zegt dat haar niet gevraagd is na te denken over een optie waarbij Timmermans premierkandidaat wordt en zij lijsttrekker. “Dat had ik ook niet gewild. Als ik lijsttrekker zou zijn geworden, dan was ik de lijsttrekker.”

In een interview met Het Parool zei Moorman vorige week nog dat ze het ‘wel heel goed zou vinden als de nieuwe lijsttrekker een vrouw wordt’. Daar staat ze nog steeds achter. “Natuurlijk is het tijd voor een vrouw. Niet omdat een vrouw per se beter is, maar gewoon omdat de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat en een vrouw nog nooit het land heeft geleid. Maar geslacht is geen persoonlijke verdienste. Frans is een man, maar wel een heel goede man.”

Boven de markt blijft nog wel hangen of ze dan niet volgend jaar de stap wil maken, mocht het PvdA/Groenlinks lukken in het kabinet te komen. “Dat zien we dan wel weer. Ik ga nu gewoon hard aan de slag in Amsterdam,” zegt Moorman.

Behalve Moorman werden ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken genoemd als kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Ook zij hebben inmiddels laten weten achter de kandidatuur van Timmermans te staan.

