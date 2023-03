Amsterdamse studentenvakbond Asva: stop met internationalisering UvA

Studentenvakbond Asva vindt verdergaande internationalisering op dit moment niet verstandig, omdat de opleidingen eronder zouden lijden en studenten ook nauwelijks huisvesting kunnen vinden. Beeld Daphne Lucker

Dat bevestigt voorzitter Aziza Filal, na een bericht in de Science Guide. Verdergaande internationalisering vindt de bond op dit moment niet verstandig, omdat de opleidingen eronder zouden lijden en studenten ook nauwelijks huisvesting kunnen vinden.

De bond en Beter Onderwijs Nederland (BON), een organisatie voor onderwijskwaliteit, hebben al een dagvaarding achter de hand, maar beginnen nog geen procedure. Ze willen er door te praten met de universiteit uit zien te komen. Filal zegt wel dat het daar nu snel van moet komen, anders wordt de procedure alsnog in gang gezet.

Uitpuilende collegezalen

De twee organisaties zijn niet tegen buitenlandse medestudenten, maar vinden dat er met verdere internationalisering moet worden gewacht tot de universiteit de ontwikkelingen kan bolwerken. Volgens Filal zijn sommige hoogleraren het Engels onvoldoende machtig om de taal toe te passen op een manier die een opleiding vereist. Daarbij puilen de collegezalen soms uit, zegt ze, en moeten studenten zelfs op de trap zitten of de lessen online volgen.

Decaan Agneta Fischer van de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, waaronder de genoemde bachelor valt, is ronduit verbaasd over de beweringen van BON en Asva. Ze erkent dat er problemen zijn met capaciteit van de zalen, maar er wordt volgens haar juist van alles aan gedaan om het aantal studenten op haar faculteit niet meer te laten groeien.

Zo zijn er al beperkingen gesteld aan de aantallen studenten voor Politicologie en Psychologie en volgend jaar mogelijk ook voor die voor Communicatiewetenschappen. Bovendien is de bachelor Sociale Geografie en Planologie niet alleen maar in het Engels, maar naar keuze in het Engels of het Nederlands te volgen. Het complete Engelse programma is nodig om anderstalige studenten een diploma te laten halen.

Cursus taalvaardigheid

Volgens Fisher is het ‘onzin’ dat de opleiding slechter wordt: studenten voor een vak als dit hebben juist veel aan contacten met buitenlandse studenten. Dat hoogleraren niet genoeg Engels spreken, herkent ze evenmin. Een deel is zelfs oorspronkelijk Engelstalig en wie taalvaardigheid tekortkomt, krijgt een cursus.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: