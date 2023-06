Amsterdamse Solange Dekker is een jaar lang Miss International Queen: ‘Wil meer veiligheid voor dakloze lhbtq’s creëren’

Afgelopen weekend won Solange Dekker (27) de belangrijkste missverkiezing voor trans vrouwen ter wereld. Haar komende jaar staat in het teken van pendelen tussen Amsterdam en Thailand, om de gemeenschap te vertegenwoordigen. ‘Ik hoop dat ik levens kan veranderen.’

Het doel van de verkiezing Miss International Queen, die sinds 2004 in Thailand wordt gehouden, is om de acceptatie van trans vrouwen in de samenleving te bevorderen. Nooit eerder won iemand uit Europa de titel.

“Heel eerlijk? Ik vind het zelf ook echt een prestatie,” zegt Dekker lachend, nog steeds een beetje beduusd. Aan de verkiezing deden 22 trans vrouwen mee. “Normaal winnen landen als de Filippijnen of Thailand zelf. Dat een klein land als Nederland nu wint en mag shinen, is echt heel erg bijzonder.”

Meer dan uiterlijk

De Miss International Queen 2023 werd zaterdag gekroond, maar de hele competitie duurde eigenlijk twee weken, vertelt ze. “Vanaf het moment dat je aankomt op locatie in Thailand word je bekeken en beoordeeld.

Alles speelt mee: of je op tijd komt, hoe je met de organisatie bent, of je aardig bent voor anderen, hoe high demanding je bent. Een miss zijn betekent tegenwoordig echt veel meer dan uiterlijk: ze zijn op zoek naar iemand die de organisatie wereldwijd kan vertegenwoordigen.”

Die Big Brother-achtige ervaring was best intens, zegt Dekker. “Maar ik heb vooral heel veel plezier gehad. Mijn intentie was niet om te winnen, ik was maar gewoon zoveel mogelijk mezelf.”

Naast het overkoepelende doel van de competitie had Dekker ook twee sterke eigen overtuigingen. “Ik wil meer bewustwording genereren voor aids, wat nog steeds een dodelijke epidemie is. En ik wil me inzetten voor betere oplossingen voor dakloosheid onder lhbtq-jongeren.”

Zelf kwam Dekker, die werd geboren in Den Bosch, op haar achttiende ook op straat terecht. Ze werd door haar moeder uit huis werd gezet omdat ze trans is. Na een tijdje vond ze een kamer in Amsterdam. “Dakloos worden vanwege je genderidentiteit is iets dat nog steeds veel voorkomt, ook in Nederland. Voor iedereen die dat overkomt wil ik meer safe spaces creëren.”

Thailand-Amsterdam

Deel van de winst is ook dat Dekker het komende jaar een appartement in Thailand tot haar beschikking heeft. Maar ze zal ook nog ‘gewoon’ in Nederland zijn. “Zoals nu gepland kom ik half juli weer naar Nederland. Dan ga ik op een rijtje zetten wat ik ga doen. Ik heb een appartement, een bedrijf en andere verplichtingen, dus ik wil ook in Amsterdam zijn.”

Drie jaar geleden won ze al als eerste trans persoon in Nederland een missverkiezing, in Noord-Holland. Deze wereldwijde titel is echt een ‘hele bijzondere verantwoordelijkheid’, zegt Dekker. “Het blijft een beetje gek om over jezelf te zeggen, maar ik hoop dat ik levens kan veranderen. Dat ik jongeren kan inspireren.”

Dekker heeft zin in al het nieuws dat er op haar af gaat komen. “Voor langere tijd naar Thailand gaan en te ontdekken wat deze rol betekent, daar kijk ik echt naar uit.”

De eerste perstour in Thailand, de komende twee weken, doet ze samen met Qatrisha Zairyah Kamsir (nummer twee) uit Singapore en Melony Munro (nummer drie) uit Amerika. “We zijn echt een team met z’n drieën, heel gezellig. De hele competitie was het eigenlijk gezellig met alle deelnemers, want je deelt dezelfde levenservaring. Dat voelde je: iedereen wilde zich echt voor hetzelfde doel inzetten.”

