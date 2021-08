Amsterdamse Shanaz Shah houdt hart vast voor familie in Afghanistan: ‘Ze zijn zó ontzettend bang’

Shanaz Shah: ‘Mensen worden door de Taliban uit hun auto gesleurd en voor de ogen van hun familie vermoord.’ Beeld -

“Toen ik 35 was, kwam ik naar Nederland. Mijn ouders, broers en zussen zijn in Afghanistan gebleven. Mijn vader is twee weken geleden overleden. Ik heb geen afscheid van hem kunnen nemen: ik zou naar Kabul moeten reizen, en dan is het nog vijf uur lang autorijden. Dat heeft mijn familie me afgeraden. Mensen worden namelijk door de Taliban uit hun auto gesleurd en voor de ogen van hun familie vermoord, zeker buitenlanders. Een vriendin van me uit Afghanistan vertelde dat vanochtend van zeven jongens die aan het reizen waren de keel is doorgesneden, in het bijzijn van hun moeder.”

Ooit was het leven er mooi

“Vanochtend belde ik met mijn twee zussen, die al vijftien jaar een school hebben in hun dorp. Ze zijn zó ontzettend bang: ze weten niet van welke kant de Taliban komen. In West-Afghanistan hebben de mensen om één dag vrede gevraagd, maar dat hebben de terroristen niet geaccepteerd. Dus ze kunnen hun huis niet uit. Maar als de Taliban komen, eisen ze je huis op en geven ze je wapens om mee te vechten tegen de regering. Wie weigert, wordt vermoord.”

“Je zou het niet denken, maar tot mijn twaalfde had ik nog nooit gehoord dat iemand in Afghanistan vermoord werd. Je kon gewoon buiten picknicken, ’s nachts buiten slapen. Elke donderdag en vrijdag gingen de mensen ergens heen voor de gezelligheid. Het leven was heel mooi. Toen ik 12 was, begon de oorlog. Elke keer dat je naar buiten ging, wist je niet of je thuiskwam. De hele familie maakt zich dan zorgen als je niet op tijd thuiskomt. Zelfs dat went op een gegeven moment. Maar toen ik in Nederland aankwam, voelde het alsof ik opnieuw geboren werd.”

Pakistan speelt rol

“De situatie in Afghanistan, de puinhoop, de ellende maken me boos en verdrietig. Het wordt bovendien gevaarlijk voor de hele wereld: de terroristen worden in Pakistan opgeleid en bewapend, gaan naar Afghanistan, en kunnen vervolgens via Pakistan de rest van de wereld in reizen. Pakistan ontkent dat, terwijl omgekomen terroristen daar worden begraven. Het land moet sancties opgelegd krijgen.”

“Ik ga op 28 augustus ook in Den Haag daartegen demonstreren met anderen uit de Afghaanse gemeenschap. Het enige wat ik nu kan doen, is online strijden. Ik heb al twee weken vrij van mijn baan, maar ik kan er helemaal niet van genieten. Iedereen praat hier over vakantie, terwijl ik de hele dag bezig ben met mijn landgenoten. Ik vergeet zelfs het overlijden van mijn vader helemaal.”