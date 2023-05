Amsterdamse reiger Rinus, ‘buurtreiger’ van de Jordaan, overleden na ongeluk: ‘Een legendarisch beestje’

Reiger Rinus heeft ooit betere dagen gekend. Beeld Het Parool

Buurtbewoners reageren verdrietig op het bericht. ‘Een echte Jordanees’, schrijft de een. Een ander: ‘De hele buurt rouwt om onze buurtreiger. Jarenlang dagelijks te zien, rustend op een willekeurig gekozen geparkeerde auto. Hij achtte het niet beneden zijn waardigheid om in het openbaar te poepen. Niet op de auto’s, maar weleens op mijn balkon.’

Buurtbewoner en filmregisseur Eddy Terstall wist dat er zo’n twee weken geleden een reiger was aangereden door een auto en daarna in de gracht was beland. “Toen ze hem uit het water visten, zagen ze dat hij een afgescheurde vleugel had,” vertelt Terstall.

De vogel is daarna nog naar een dierenkliniek bij het Westerpark gebracht, maar kon volgens de Dierenambulance Amsterdam niet meer gered worden. Daar hebben ze hem laten inslapen. “We vermoedden al dat het Rinus was, want hij kwam normaal elke dag,” vertelt Terstall. “Helaas blijkt het nu dus inderdaad zo.”

Bijzonder tam

Het beestje was geliefd in de buurt. “Ik vond een foto van hem uit 2012, dus zo lang komt hij hier al,” aldus Terstall. De Jordanese reiger wist goed waar hij moest zijn: bij huize Terstall kreeg hij altijd iets lekkers. “Wij zijn vegetariërs, maar voor hem haalden we worst.”

Rinus was een bijzonder tamme reiger, vertelt de buurtbewoner. “Hier op de Palmgracht was hij altijd gezellig aan het bedelen samen met huisduif Jul. Hij zat ook weleens op zijn gemakje bij ons naar binnen te kijken vanaf een lantaarnpaal, of er al eten voor hem gehaald werd. En als mijn moeder op het bankje zat te lezen, kwam hij altijd even buurten.”

Tegen soortgenoten was Rinus iets minder tolerant, vertelt Terstall. “Er waren soms twee andere reigers. Die joeg hij dan op de vlucht tot aan de Lijnbaansgracht. En dan kwam hij in zijn eentje weer terug.” Omdat Rinus al zo lang kwam aanwaaien, was hij volgens Terstall goed te herkennen. “Ja, ze zien er allemaal net iets anders uit, een ander vlekje, een ander maskertje.”

Rinus de reiger zal gemist worden, zegt Terstall. “Hij was er altijd. Alleen als het stormde niet, want het zijn niet zulke handige vliegers. Dan schuilde hij ergens. Echt een legendarisch beestje. De Palmgracht is leeg zonder hem.”

Deze bekende buurtbewoner van #Lijnbaansgracht is samen met omstanders uit water gevist, afgescheurde vleugel. Door naar dierenkliniek Westerpark, waar dierenarts vaststelde dat de drommel niet meer te redden was. Inmiddels weten we dat het jullie Rinus was @eddy_terstall #RIP pic.twitter.com/iNCWGoY0F2 — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) 2 mei 2023

