Amsterdamse rapper Murda vastgezet in Turkije vanwege songteksten over drugs

Murda werd zaterdag rond 20.00 uur opgepakt toen hij op op Istanbul Airport aankwam, aldus Alper Bulduk, een medewerker van de rapper. “Hij wordt ervan beschuldigd drugsgebruik te verheerlijken,” legt de medewerker uit. “Murda is Nederlander, heeft geen Turkse nationaliteit en geeft zijn songs uit in Nederland. Hij heeft in principe dus niks met Turkije te maken en toch werd hij daar opgepakt.” Het gaat volgens de medewerker om het nummer Eh Baba (‘Eh Papa’ in het Turks). “Murda rapt dat hij zélf een joint rookt, absoluut niet dat mensen joints moeten roken.”

Volgens zijn management is de rapper inmiddels onder gerechtelijke voorwaarden vrijgelaten, maar Bulduk geeft aan dat de artiest Turkije nog niet uit mag. Murda zelf is rustig onder de situatie, zegt Bulduk. “Maar dit is echt onrecht. We respecteren de regels hier, maar vinden het heel bekrompen.”

Groot in Turkije

Murda is momenteel een van de meest populaire Nederlandse rappers in het buitenland. Ook in Nederland behaalde hij successen, maar toen hij in het Turks begon te rappen nam zijn carrière een enorme vlucht. De in Amsterdam-Noord geboren rapper domineert al ruim twee jaar de Turkse hitlijsten. Dit jaar was hij coach in de eerste editie van The Voice Rap Turkije.