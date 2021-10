Amsterdamse rapper Murda vastgezet in Turkije om songteksten over drugs

Önder Doğan, rapper Murda. Beeld Dennis Branko

Murda werd zaterdag rond 20.00 uur opgepakt toen hij op Istanbul Airport aankwam, aldus Alper Bulduk, een medewerker van de rapper. “Hij wordt ervan beschuldigd drugsgebruik te verheerlijken,” legt de medewerker uit. “Murda is Nederlander, heeft geen Turkse nationaliteit en geeft zijn songs uit in Nederland. Hij heeft in principe dus niks met Turkije te maken en toch werd hij daar opgepakt.” Het gaat volgens de medewerker om het nummer Eh Baba (‘Eh Papa’ in het Turks). “Murda rapt dat hij zélf een joint rookt, absoluut niet dat mensen joints moeten roken.”

Murda’s management, Baba Management, meldt dat de rapper inmiddels is vrijgelaten. Volgens medewerker Bulduk wil de artiest terug naar Nederland om zijn Europese tour voort te zetten, maar mag hij Turkije niet uit. Het management ontkent dat er een reisverbod is opgelegd. Volgens hen blijft Murda in Turkije voor ‘wat werkzaamheden’.

Murda zelf is rustig onder de situatie, aldus medewerker Bulduk. “Maar dit is echt onrecht. We respecteren de regels hier, maar vinden het heel bekrompen.”

Optreden gemist

Op de de site van de Turkse nieuwszender Milliyet-tv staat een video waarin te zien is dat Murda door de politie geboeid wordt meegenomen en in een grijze auto wordt afgevoerd. Hierop volgend komt hij zelf aan het woord. “We hebben helaas een vervelende nacht gehad. Ondanks dat gaat nu weer alles goed.”

Door zijn aanhouding heeft hij een optreden in de vlak bij Istanbul gelegen plaats Sakarya gemist. De rapper biedt hiervoor zijn excuses aan en zegt dat hij gaat kijken hoe hij het kan goedmaken. Hij bedankt zijn fans voor het sturen van berichten.

Groot in Turkije

Murda is momenteel een van de meest populaire Nederlandse rappers in het buitenland. Ook in Nederland behaalde hij successen, maar toen hij in het Turks begon te rappen nam zijn carrière een enorme vlucht. De in Amsterdam-Noord geboren rapper domineert al ruim twee jaar de Turkse hitlijsten. Dit jaar was hij coach in de eerste editie van The Voice Rap Turkije.

Ook als acteur had Murda succes. Zo had hij een hoofdrol in de film Gangsterboys en een jaar later in een van de afleveringen van de televisieserie Van God Los.

Tekst gaat verder onder de video.

Andere aanhoudingen

Het is niet de eerste keer dat Nederlanders in Turkije in de problemen komen vanwege hun uitspraken. In juli 2017 werd ook een Amsterdammer in het land aangehouden omdat hij op sociale media kritiek had op president Erdogan.

In april van datzelfde jaar liet Lilianne Ploumen, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking, weten dat ongeveer twintig Turkse Nederlanders Turkije niet konden verlaten en consulaire bijstand hadden aangevraagd. Een jaar daarvoor werd columnist Ebru Umar aangehouden in haar Turkse vakantiehuis, vanwege tweets over Erdogan. Nadat ze was vrijgelaten kreeg ze ook landarrest en mocht ze twee weken Turkije niet uit.