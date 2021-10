‘Amsterdamse rapper Murda nog altijd in Turkije in afwachting van zijn zaak’

Rapper Murda. Beeld Marijn Scheeres

Het management van Önder Doğan (37), zoals de rapper heet, laat weten dat hij dinsdag zou terugvliegen, maar dat nog niet mocht in afwachting van de behandeling van zijn zaak. De hoop is dat hij op korte termijn alsnog het land kan verlaten. Aankomend weekend staan optredens van Murda in Duitsland en Oostenrijk gepland.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de rapper en zegt dat hij op consulaire bijstand kan rekenen.

Eh Baba

Volgens zijn management zijn de Turkse autoriteiten niet blij met het nummer Eh Baba (‘Eh Papa’ in het Turks). “Murda rapt dat hij zélf een joint rookt, absoluut niet dat mensen joints moeten roken,” zegt zijn manager daarover. Van drugsverheerlijking zou overduidelijk geen sprake zijn.

Op de de site van de Turkse nieuwszender Milliyet-tv staat een video waarin te zien is dat Murda zaterdag door de politie geboeid werd meegenomen en in een grijze auto werd afgevoerd. Hierop volgend komt hij zelf aan het woord. “We hebben helaas een vervelende nacht gehad. Ondanks dat gaat nu weer alles goed.”

Murda is momenteel een van de meest populaire Nederlandse rappers in het buitenland. Ook in Nederland behaalde hij successen, maar toen hij in het Turks begon te rappen nam zijn carrière een enorme vlucht. De in Amsterdam-Noord geboren rapper domineert al ruim twee jaar de Turkse hitlijsten. Dit jaar was hij coach in de eerste editie van The Voice Rap in Turkije.

Ook als acteur had de rapper succes. Zo had hij een hoofdrol in de film Gangsterboys en een jaar later in een van de afleveringen van de televisieserie Van God Los.