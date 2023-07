Amsterdamse PvdA-leider Marjolein Moorman denkt na over stap naar Den Haag: ‘Ik vind écht dat we een andere politiek verdienen’

Marjolein Moorman. Beeld Jakob van Vliet

“Ja, we hebben er thuis al over gesproken,” zegt PvdA-leider en wethouder Marjolein Moorman woensdagochtend in de pauze van een commissievergadering. “De vraag die voor mij centraal staat is of ik de juiste persoon ben om nu het verschil te maken. Dat moet leidend zijn.”

Marjolein Moorman maakte vorig jaar de PvdA de grootste partij van Amsterdam met 9 zetels. De verkiezingswinst werd in grote mate toegeschreven aan de partijleider zelf. Haar verhaal, waarin ze de nadruk legde op de strijd tegen kansenongelijkheid, maakte indruk op de Amsterdammers.

Ook landelijk kreeg ze enige bekendheid door haar deelname aan de documentairereeks Klassen, over kansengelijkheid in het onderwijs. Het leverde haar 43.000 Amsterdamse stemmen op, meer dan elke andere kandidaat in Nederland.

In Amsterdam klinkt al langer de vraag wanneer Moorman de stap naar Den Haag gaat zetten. Als wethouder onderwijs en armoedebestrijding wijst Moorman er vaak op dat échte oplossingen voor bijvoorbeeld het lerarentekort in Den Haag liggen. Collega-wethouders houden er op de achtergrond serieus rekening mee dat Moorman vertrekt.

Gevraagd om erover na te denken

Dat ze tien minuten na de kabinetsval vrijdagavond een reeks tweets plaatste voedde vervolgens meteen de geruchten. ‘Laat dit maar meteen het einde zijn van een tijdperk. Laat vandaag de hoop beginnen. Want dat verdient ons mooie land,' schreef Moorman. Maar nu zegt ze: “Nee, dat was geen open sollicitatie. Maar dat het kabinet zou vallen zag ik ook wel aankomen, en ik vind écht dat we een andere politiek verdienen.”

Moorman stelt dat er inderdaad aan haar gevraagd is om erover na te denken door de landelijke partijen. Maar wil ze benadrukken: “Dat wordt breed gevraagd, ik zou daar niet al teveel conclusies aan verbinden.”

Vraag is wel hoe hoog Moorman in Den Haag op de lijstjes staat. Zo mag Moorman in Amsterdam dan bekendheid hebben, haar bekendheid buiten Amsterdam is nog niet heel groot. Ook loopt het ledenreferendum van GroenLinks en PvdA nog over de vraag of ze met één programma en kandidatenlijst de verkiezingen ingaan. “Ook dat moet ik meenemen in mijn afweging. Ik heb in ieder geval volmondig ‘ja’ gestemd,” aldus Moorman.

Vooralsnog wordt vooral ook de naam van eurocommissaris Frans Timmermans genoemd. De Amsterdamse GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink zei eerder tegen Het Parool dat hij toch echt wel hoopt dat er voor een vrouw wordt gekozen. Moorman: “Ik zou het ook wel heel goed vinden als de nieuwe lijsttrekker een vrouw wordt.”