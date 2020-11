Amsterdamse politiechef woedend over teksten jongerenafdeling Bij1

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de politie Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘De onterechte en kwetsende manier waarop politiemensen worden weggezet is een grove belediging en volledig misplaatst. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het is spijtig te moeten constateren dat op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven wordt. Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren. Ik vertrouw er volledig op dat mijn mensen ondanks de beledigende teksten professioneel blijven en het werk er niet door laten beïnvloeden’, aldus Paauw.

Radicaal deelt op social media onder meer teksten als: ‘Politiemensen krijgen €300 bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!’

Openbaar Ministerie

De Nederlandse politievakbond ACP gaat aan het Openbaar Ministerie vragen of er iets te doen is tegen de ‘opruiende’ teksten van Radicaal, een jongerenorganisatie die verbonden is aan de politieke partij Bij1. “Dit is buiten iedere proportie,” zegt voorzitter Gerrit van de Kamp naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. “We gaan daarom kijken wat we ermee kunnen. Het leeft enorm onder agenten op social media. Ze zijn heel boos, daarom moet dit worden aangepakt.”

Ook de Nederlandse Politiebond is niet te spreken over de teksten. ‘Wat een stelletje droeftoeters. Schandalig en ziek. Mag hopen dat ze hier afstand van nemen,’ schrijft afdelingsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond Koen Simmers op Twitter.

De jongerenorganisatie heeft nog niet gereageerd op de ophef over de teksten.

Politiemensen krijgen €300 bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!



We helpen @ferdgrapperhaus ff met zijn werving. Herken je je hierin? Dan ga je je thuis voelen bij de @Politie!https://t.co/0qSnN6FotH pic.twitter.com/K7EwFv0frr — Radicaal (@PJO_Radicaal) 7 november 2020

Aangifte

Ook vorige week kwam Radicaal onder vuur te liggen, toen vanwege een tweet over de dienstplicht: ‘Minister Bijleveld ronselt 17-jarige meisjes voor de moordmachine van defensie’. Advocaat Sébas Diekstra deed naar aanleiding van dat bericht aangifte tegen de jongerenorganisatie en noemde de kwalificatie van de krijgsmacht ‘misselijkmakend’.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) antwoordde op de tweet: ‘Defensie zorgt voor onze vrede en veiligheid, zodat ook Bij1 vrij is om dit soort bizarre dingen te mogen zeggen.’ Anders dan de minister vond Diekstra dat zij níet vrij zijn in dit soort uitlatingen en dat ze een strafrechtelijke grens hebben overschreden.

De jongerenorganisatie kwam in het geweer tegen de dienstplicht, die vanaf dit jaar ook geldt voor meisjes. Ruim 100.000 meisjes van 17, onder wie prinses Amalia, hebben onlangs een brief gekregen waarin staat dat ze staan ingeschreven voor de dienstplicht. In totaal zijn er 212.000 brieven naar 17-jarige jongens en meisjes verstuurd.

Overigens worden al ruim twintig jaar geen dienstplichtigen meer opgeroepen. De opkomstplicht is in 1997 opgeschort.

Bij1

Bij1 is een politieke beweging met Sylvana Simons als boegbeeld, die staat voor ‘een nieuwe politiek van economische rechtvaardigheid en radicale gelijkwaardigheid’. De partij heeft één zetel in de gemeenteraad van Amsterdam, die door Simons vorige week werd afgestaan aan de nummer twee op de lijst van Bij1, Quinsy Gario. Simons wil zich volledig richten op de campagne van haar partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van komend voorjaar.