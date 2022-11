Amsterdamse politie neemt maatregelen rondom WK-duel met Marokko

Na de winst van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar werd het ook in Amsterdam onrustig. Beeld ANP

Wat voor maatregelen de politie treft, kan de woordvoerder niet zeggen. Bij de ongeregeldheden werd één persoon aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Volgens de woordvoerder doet de recherche momenteel nog onderzoek naar meerdere incidenten.

Na de wedstrijd gingen zo’n vijfhonderd voetbalsupporters de straat op in Amsterdam. Naast het Mercatorplein was het ook druk op Plein 40-45 in Nieuw-West. Het feest sloeg echter al snel om in rellen.

Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, moesten verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt het ontgelden en werden meerdere brandjes gesticht. Een deelauto werd in brand gestoken. De mobiele eenheid, die al klaarstond, greep uiteindelijk in om de rust te doen weerkeren.

Kopieergedrag

Vanuit een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap werd er al gauw schande gesproken over de rellen. “Het is heel jammer dat het niet over de historische WK-overwinning van Marokko gaat,” zegt Nordin Ghouddani, journalist van Marokkaanse komaf. “Het begon gezellig, maar er hoeft maar iets te gebeuren en het hek is van de dam. Het is kopieergedrag, makke schapen volgen het slechte voorbeeld. Het zijn tieners die stoer proberen te doen, ze denken niet na welke consequenties het voor de gemeenschap heeft. Ook de islam wordt geschaad.”

