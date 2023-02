Amsterdamse investeerder Momentum daagt financieel toezichthouder voor de rechter

Beeld Universal Images Group via Getty Images

Autoriteit Financiële Markten (AFM) schreef woensdagmiddag in een persbericht dat de Amsterdamse investeerder Momentum Capital tussen 2014 en 2018 beleggers heeft misleid die obligaties in een van zijn vastgoedfondsen, Mefi, bezaten.

Zo werd volgens AFM de financiële situatie van het Mefi-fonds te rooskleurig weergegeven waardoor investeerders op onjuiste gronden besloten om in het fonds te stappen. Volgens de toezichthouder maakte Momentum zich daarmee schuldig aan misleidende handelspraktijken.

“De publicatie is onrechtmatig,” zegt Martijn van Rheenen, oprichter en topman Momentum Capital. “De rechter heeft AFM opgelegd dat deze publicatie niet gedaan mocht worden. En toch doen ze het. Daarnaast zijn het persbericht en de onderbouwing inhoudelijk onrechtmatig.”

Beschadigen

“Mijn indruk is dat AFM dit doet om ons te beschadigen. Opmerkelijk van een toezichthouder. Wij hebben hen nu gesommeerd deze publicatie te rectificeren,” aldus Van Rheenen.

Het in 2005 opgerichte Momentum Capital is een brede investeerder. Zo heeft het onder meer Kabouter Plop en Maya de Bij-pretparken in Polen ontwikkeld, investeert het met het Amsterdamse Seaborough in duurzame tl-verlichting en met Perpetual Next in biosteenkool voor de staalindustrie. Daarnaast is het actief als vastgoedfinancier.

Ook startte Momentum Capital negen jaar geleden met de uitgifte van obligaties om geld op te halen voor vastgoedprojecten in Brazilië. Dat Mefi-fonds haalde bij 177 obligatiehouders ruim 34 miljoen euro op. Als onderpand dienden belangen in Braziliaanse vastgoedactiviteiten.

Maar die werden vanaf 2017 consequent te hoog ingezet, oordeelt AFM, doordat Momentum Capital de hoeveelheid grond in Brazilië veel te groot heeft voorgespiegeld. Bovendien rendeerde de investering niet, concludeert de toezichthouder. Opbrengsten hadden onder meer moeten komen uit de verkoop van bouwkavels, maar daarvan bleef ruim een kwart onverkocht.

Verliezen

Volgens AFM ligt het eigen vermogen van het Mefi-fonds daarmee 31,7 miljoen euro lager dan Momentum ze voorhield. Terwijl de verliezen toenamen, bleef die hoge waardering over de jaren gelijk, terwijl die juist had moeten afnemen.

Obligatiehouders ontvingen tussen 2014 en 2018 jaarlijks de afgesproken rente, elk jaar in totaal 2,5 miljoen euro. Maar dat geld kwam volgens AFM niet uit de Braziliaanse activiteiten — die maakten immers verlies in de optiek van de instantie. In plaats daarvan zou geld dat nieuwe obligatiehouders inlegden gebruikt zijn om bestaande investeerders uit te betalen.

Voor Momentum Capital kwam het persbericht van AFM woensdag als een volslagen verrassing. AFM wilde het besluit en de bijbehorende dwangsom al in 2020 publiceren, maar daar stak Momentum naar eigen zeggen eerst via de rechtbank, daarna via ‘bedrijvenrechter’ College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) een stokje voor.

Rechtbank genegeerd

“Maar het lijkt net alsof er geen procedures zijn gevoerd,” zegt Van Rheenen. “AFM heeft niets aangepast. Dit is in feite het bericht dat ze drie jaar geleden wilden rondsturen. Conclusies van de rechtbank en het CBB worden genegeerd.”

“Het CBB heeft vastgesteld dat we 290 hectare grond in Brazilië bezitten, AFM houdt vast aan 100 hectare. AFM vindt dat de grond niet van ons is, het CBB concludeert dat het wel zo is. Dat de toezichthouder dat negeert, is kwalijk.”

“CBB concludeert ook dat AFM nooit afdoende onderzoek heeft gedaan naar de waardering van het fonds en dus helemaal niet kan concluderen dat de waarde nihil is, zoals ze nu beweren. Zo zijn er meer conclusies die AFM had moeten verwerken.”

Van Rheenen erkent dat Momentum duidelijker had kunnen zijn over de herkomst van gelden. “Het CBB heeft daar duidelijke opmerkingen over gemaakt. Wij hadden investeerders beter kunnen informeren over bepaalde waarderingsrapporten.”

“Wij hebben altijd aangegeven dat wij de opbrengst van de obligaties gebruiken voor projectontwikkeling. Maar toen we ze aangingen, was er nog niet gebouwd. Wij hebben een aantal keren aan investeerders gemeld dat wij dat voorfinancieren, inclusief de rentebetalingen aan obligatiehouders. Daar hadden we duidelijker over moeten zijn. Maar alle rente en aflossingen zijn betaald, er is geen overtreding meer.”

Dwangsom

Momentum krijgt 25 dagen om obligatiehouders alsnog juist te informeren, en AFM legt onder die voorwaarde een dwangsom van 100.000 euro op. Alleen, erkent de toezichthouder, die zal niet meer worden geïnd.

“Het heeft lang onder de rechter gelegen,” geeft een woordvoerder van AFM als verklaring. “Dinsdag is definitief uitspraak gedaan. Daar leiden wij uit af dat we dit bericht kunnen publiceren.”

Dat Momentum Capital het tegenovergestelde beweert, rectificatie eist en met stappen dreigt, neemt AFM voor kennisgeving aan. “Wij wachten verdere stappen af en reageren daar verder niet op.”