Amsterdamse horecazaken in dubio: willen we wel juichend naar het WK kijken? ‘Het zat me dwars’

De oranje tierelantijnen zijn normaal gesproken moeilijk te missen in de stad in aanloop naar een EK of WK. Maar met nog minder dan drie weken te gaan tot de eerste wedstrijd in Qatar, heerst er bij velen toch enige aarzeling. Al jaren hangt er donkere wolk boven het voetbaltoernooi vanwege de forse mensenrechtenschendingen. En hoe dichterbij die wolk komt, hoe zichtbaarder het maatschappelijk ongemak wordt.

Dat valt ook op in de Amsterdamse voetbalkroeg. Bij een rondgang door Het Parool laten sommigen een stilte vallen als er een vraag over wordt gesteld. Ook burgemeester Halsema is terughoudend: er zijn geen plannen wat betreft wedstrijden op grote schermen op Amsterdamse pleinen, maar de gemeente kan nog niet duidelijk maken of deze geweigerd worden als er aanvragen voor komen. Een dergelijke boycot is in verscheidene grote Franse steden wel van kracht.

‘Enigszins dubbel’

Eén kroeg zegt te ‘puzzelen’ over hun WK-programmering, maar er verder niets over kwijt te willen. Marilyn Heil, eigenaar van café Schinkelhaven, wil wel reageren en merkt dat het een ander WK is dan ze gewend is. “Een vlaggetjesleverancier vertelde me dat hij normaal rond deze tijd al helemaal leeggekocht is. Dit jaar niet. Dat komt ook door het seizoen denk ik. En vast ook door Qatar.”

Intern is er bij het café in Zuid geen discussie over: de omstandigheden waarin dit WK tot stand is gekomen zijn ‘schandalig’. Maar de duels van Oranje worden wel uitgezonden, wat volgens Heil ‘enigszins dubbel’ voelt. Voor een kroeg betekenen voetbalwedstrijden wel gezellige momenten – en meer omzet. “Maar het lijkt gek genoeg nog ver weg, terwijl het al bijna begint. En we weten ook niet zo goed wat we kunnen verwachten qua bezoekers.”

Dat oranjespul een stuk minder verkoopt dan normaal, herkent een medewerker van het bedrijf Feestartikelen4u, dat veel levert aan horeca. “Dat zal ook liggen aan de tijd van het jaar: de hogere energiekosten, alles is duurder, het is in november. Mensen gaan niet lekker buiten staan met een biertje.” Een vergelijkbaar geluid geeft een medewerker van Beamer Verhuur Amsterdam: het aantal ‘WK-boekingen’ blijft duidelijk achter in vergelijking met eerdere jaren.

De oranjemarketing is – in ieder geval online – wel goed zichtbaar bij Huis van Oranje, de fanevenementen in de Arena, georganiseerd door de KNVB. In ieder geval de wedstrijden op 25 en 29 november worden daar getoond op ‘megaschermen’, vooraf en achteraf begeleid door optredens van grote Nederlandse artiesten. Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat er per evenement inmiddels ongeveer 30.000 van de 55.000 beschikbare kaarten zijn verkocht.

Scheidsrechter

“Toen wij een tijd geleden op de kalender keken, dachten we: oei, wat gaan we doen,” zegt Jesse van Vollenhoven van brouwerij Poesiat en Kater.” De brouwerij ontwikkelde na wat wikken en wegen een speciaal biertje: de BAR, dat staat voor ‘Beer Assistant Referee’. Met het rood-gele blikje, als het ware een gele en een rode kaart, wil het café het gesprek over Qatar stimuleren voor en tijdens de wedstrijden, die worden uitgezonden in hun proeflokaal in Oost.

Ook willen ze evenementen organiseren om verder te praten over de wenselijkheid van zo’n toernooi. Dat is volgens Van Vollenhoven ‘best wel spannend’. “Enerzijds zit voetbal in je hart en wil je het ‘gewoon’ kijken. Anderzijds is het afschuwelijk wat er daar gebeurt. We willen het vooral niet stilzwijgen.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Amsterdam begrijpt het sentiment van de ondernemers wel. “We kunnen ons voorstellen dat ondernemers in hun afweging meenemen dat de politieke discussie hierover meer aandacht in de media krijgt en de publieke opinie steeds meer een rol lijkt te spelen,” zegt een woordvoerder. KHN geeft verder geen inhoudelijk oordeel. “Wij vinden dat elke ondernemer die afweging zelf moet kunnen maken.”

Statement

Bij café Checkpoint Charlie in West in ieder geval geen WK dit jaar, vertelt mede-eigenaar Jaro Renout. “Dat is een persoonlijke, morele beslissing. Geen statement, maar we doen het gewoon niet. Het zat me dwars. En als je hard blijft roepen dat het niet kan, maar niks verandert, dan heb je toch een beetje boter op je hoofd.”

Wel heeft Renout begrip voor ‘diehard’ voetbalkroegen die wél uitzenden. “Als je café draait om voetbal, dan is het een moeilijkere beslissing.” Hij denkt eraan om op de betreffende wedstrijddagen ‘voetballoze avonden’ te organiseren in Checkpoint Charlie.

Bas Janzen, eigenaar van Venster33 in De Pijp, denkt dat er maar weinig andere kroegen zijn die hebben besloten niet uit te zenden om morele redenen – er moet ook ‘gewoon’ geld verdiend worden. “Ik vind het niet per se de taak van de horeca om hier statements over te maken. Maar ik hoop dat de NOS de wedstrijden op een gepaste manier uitzendt. En die boodschap kunnen wij dan weer in de kroeg uitzenden.”

Geen WK-terrassen De gemeente Amsterdam heeft deze week besloten horeca tijdens dit WK geen toestemming te geven om de wedstrijden op tv-schermen op hun terrassen uit te zenden. “Spijtig,” laat een woordvoerder van KHN Amsterdam weten. “Bij alle WK’s en EK’s was hier eigenlijk altijd toestemming voor en ik denk dat veel ondernemers er ook nu op hadden gerekend. We hopen dat als het Nederlands elftal verder komt in het toernooi, de burgemeester alsnog toestemming zal geven.” Een woordvoerder van burgemeester Halsema licht toe: “Bij het vorige EK was een regeling voor schermen op het terras mogelijk: het was zomer, Amsterdam was een van de speelsteden en er was behoefte om buiten te kijken. Het WK is nu in de winterperiode, voor de terrassen gelden dan de kortere openingstijden. Daarbij lijkt er ook weinig animo vanuit de horeca.”

