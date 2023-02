Amsterdamse GroenLinksleden komen op partijcongres met motie tegen verplichte samenwerking PvdA

Raadslid Jenneke van Pijpen: ‘Ik ben voor brede linkse samenwerking, niet voor samengaan.’ Beeld ANP

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen bloeit de liefde tussen PvdA en GroenLinks steeds verder op. Zo gaan de Eerste Kamerfracties na de verkiezingen samen en werd deze week bekend dat prominente PvdA’ers als Diederik Samsom en Job Cohen lid geworden zijn van GroenLinks. Voormalig fractievoorzitter van GroenLinks Bram van Ojik is op zijn beurt lid geworden van de PvdA.

“Maar de wereld is niet alleen maar Den Haag,” vindt Amsterdams GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen. Ze vreest dat bij de plannen voor de fusie te veel gekeken wordt naar ‘landelijke machtsverhoudingen, en te weinig naar de lokale partijen’.

Motie

Zaterdag dient ze, samen met 29 andere lokale Groenlinksers, een motie in op het landelijke GroenLinkscongres. Daarmee wil ze voorkomen dat GroenLinks nu of in de toekomst op lokaal niveau verplicht moet samenwerken met de PvdA.

Ze wijzen erop dat een fusie met de PvdA volgens het partijbestuur weliswaar nooit het doel is, maar constateren ook ‘dat er steeds meer stappen gezet worden richting vergaande samenwerking met alleen de PvdA’.

In de motie staat dat GroenLinks vooral een zelfstandige partij moet blijven: ‘op lokaal niveau spelen heel diverse electorale en inhoudelijke afwegingen’. Van Pijpen: “Ik ben voor brede linkse samenwerking, niet voor samengaan. We hebben een heel sterke lokale partij met een eigen profiel. Rond veiligheid in Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat de PvdA echt een andere partij is, die in het verleden vaak anders stemde.”

Prominente GroenLinksleden

Onder de ondertekenaars zitten prominente Amsterdamse GroenLinksers, naast Jenneke van Pijpen ook raadsleden Nienke van Renssen en Elisabeth IJmker. Ook voormalig fractievoorzitter Femke Roosma staat achter de motie. Deze vier ondertekenden eerder ook al een manifest om eventuele fusieplannen stop te zetten. Daarnaast bevinden zich onder de 30 ondertekenaars bekende GroenLinksleden als de in Nijmegen actieve Huub Bellemakers.

Het partijbestuur omarmt de motie. “De wens vanuit afdelingen is leidend. We zijn niet van plan om andere afspraken daarover te maken met de PvdA richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Wel kunnen we ons voorstellen dat er afspraken worden gemaakt over hoe elkaar te bejegenen in de campagne,” schrijven zij in hun pre-advies.