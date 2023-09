Amsterdamse fractievoorzitter Claire Martens op plek 20 landelijke VVD-lijst

Claire Martens staat straks op nummer 20 op de lijst van de VVD. Beeld ANP

Op basis van de huidige peilingen, waar VVD meer dan 20 zetels peilt, zou dit betekenen dat de leider van de Amsterdamse VVD na november uit de gemeenteraad vertrekt. Martens is sinds zeven jaar actief in de Amsterdamse politiek en was vorig jaar lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen waar de partij vijf zetels haalde.

Over haar ambitie om naar Den Haag te gaan, zei Martens in augustus tegen Het Parool: “De afgelopen jaren, en vooral tijdens de covidcrisis, ben ik erachter gekomen dat Den Haag bij veel zaken beslist. Toen is het bij mij gaan kriebelen en dacht ik: ik wil het zelf doen.”

Amsterdamse politieke roots

Donderdag presenteerde de VVD haar concept-kandidatenlijst, waar naast Claire Martens veel VVD’ers met een Amsterdamse connectie op staan. Zo begon lijsttrekker Dilan Yesilgöz haar politieke carrière in de Amsterdamse raad en was Eric van der Burg (nummer 4, huidige demissionair staatssecretaris van Justitie) acht jaar wethouder.

Mariëlle Paul (nummer 10), nu demissionair onderwijsminister, was in het verleden vice-voorzitter van de Amsterdamse afdeling. Huidig Tweede Kamerlid en Amsterdammer Jeroen van Wijngaarden staat op plek 28.

Martens is niet het enige Amsterdamse raadslid waarop gestemd kan worden bij de verkiezingen in november. Eerder werd bekend dat JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga op plek 2 op de landelijke lijst van haar partij staat. SP-leider Remine Alberts staat op plek 14 bij de landelijke SP.

